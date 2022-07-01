تخصصات جامعة الملك عبدالعزيز والمعدلات المطلوبة 1444

هناك العديد من التخصصات بجامعة الملك عبد العزيز والمعدلات المطلوبة 1444 ترغب فِيْ تسجيل الطلاب والطالبات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. مادة تعليمية متميزة، ومن خلالها سننظر إليك، والعديد من التخصصات الأخرى، والعديد من المعلومات المهمة الأخرى ذات الصلة.

جامعة الملك عبدالعزيز

تعتبر من أهم الجامعات الخاصة والحكومية فِيْ المنطقة الغربية للمملكة العربية السَعُودِيْة لانتشار التعليم العالي منذ إنشائها فِيْ عام 1387 هـ / 1967 م، وللجامعة فروع لجامعات أخرى وهِيْ يقع فِيْ ملحق جامعة تبوك وفرع جامعة جازان، وهما الآن منفصلان وأصبحتا جامعتين مستقلتين، وكذلك فرع جامعة الحدود الشمالية، وجامعة طيبة التي انفصلت عن هذا العام (1424 هـ) بالمدينة المنورة، و تضم الجامعة فرعين لكليتي عرعر ورفحاء.

التخصصات والمعدلات المطلوبة من جامعة الملك عبد العزيز 1444

تضم جامعة الملك عبد العزيز العديد من التخصصات العلمية والأدبية والهندسة والبنات. أدناه سنشرح لك هذه الفروع فِيْ جميع أقسامها على غرار ما هُو موضح أدناه

آداب جامعة الملك عبد العزيز

تشمل اختصاصات قسم الآداب بجامعة الملك عبد العزيز ما يلي

التخصصات الأدبية من كلية الاقتصاد والإدارة وتضم الأقسام التالية قسم المحاسبة. قسم العلوم السياسية. قسم الاقتصاد. قسم ادارة الاعمال. قسم الادارة العامة.

تخصصات الأدب من كلية التربية وتشمل الآتي التربية الفنية. الدراسات الإسلامية. عربي. اللغة الإنجليزية. دراسات قرآنية. علوم اجتماعية. التعليم الجسدي.

التخصصات الأدبية من كلية الاتصال والإعلام وتشمل الأقسام التالية الوسائط و الاتصالات. شاب. التصميم والإنتاج. الاتصالات التسويقية. العلاقات العامة.

تخصصات فِيْ الشريعة والدراسات الإسلامية

اللغات الأوروبية وآدابها

دراسات عليا فِيْ التاريخ والجغرافِيْا.

علوم الكَمْبيوتر.

دراسات عليا فِيْ علم الاجتماع والعمل الاجتماعي

تخصصات فِيْ اللغة العربية وآدابها.

أقسام علم النفس.

التخصصات العامة للأصناف.

التخصصات العلمية بجامعة الملك عبد العزيز

كَمْا تعمل جامعة الملك عبد العزيز على تخريج طلاب الثانوية العامة فِيْ تخصصات العلوم بجامعة عبد العزيز ومنها

التخصص الطبي ويشمل عددًا من الوحدات التالية الأشعة السينية. علم الاحياء المجهري. أمراض النساء والتوليد. الأنف والأذن والحنجرة. التخدير والعناية المركزة. طب الأسرة والمجتمع. الطب الشرعي وعلم السموم. تشريح الجثة. الطب الباطني. الجراحة. طفِيْليات طبية. علم الأمراض. الامراض الوراثية. علم العقاقير. طب العيون. طب العظام. مدر للبول. الكيمياء الحيوية السريرية.

تخصص فِيْ العلوم الطبية التطبيقية، كَمْا يضم مجموعة من الأقسام التالية تقنيات المختبرات الطبية. الرضاعة الطبيعية. علاج بدني. النظام الغذائي السريري. الأشعة التشخيصية.

تخصصات جراحة الفم والأسنان.

تخصصات الصيدلة.

العلوم وتشمل الأقسام والتخصصات التالية فصل الاحياء. تخصص فِيْ الكيمياء الحيوية. حصة الكيمياء. متخصصة فِيْ العلوم الفلكية. تخصص الإحصاء. درس رياضيات. تخصص فِيْ الفِيْزياء.

التخصص فِيْ علوم البحار ويشتمل على الآتي الكيمياء البحرية. الفِيْزياء البحرية. مائية. الجيولوجيا البحرية.

التخصص فِيْ علوم الأرض ويشمل التخصصات التالية الهِيْدروجيولوجيا. هندسة بيئية. الجيوفِيْزياء. النفط والرواسب. المعادن والصخور. البنائية والاستشعار عن بعد.

تخصصات علوم الحاسب وتقنية المعلومات وتنقسم إلى الأقسام التالية تكنولوجيا المعلومات. نظم المعلومات. علوم الكَمْبيوتر.

كلية الأرصاد والبيئة والأراضي الريفِيْة وتضم عددًا من الأقسام المهمة منها قسم الأرصاد الجوية. قسم العلوم البيئية. قسم علوم وإدارة الموارد المائية. قسم الزراعة الجافة.

تخصصات التصميم البيئي وتشمل المسارات التالية التخطيط العمراني. هندسة معمارية. الجيوماتكس. العمارة البيئية.

اختصاصات المعهد السياحي ويضم قسمين هامين دائرة السياحة والسفر. قسم الفندق.



دراسات عليا فِيْ الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز

تتميز جامعة الملك عبد العزيز بطلابها فِيْ قسم الهندسة حيث تضم عددًا من الأقسام والمسارات، من بينها ما يلي

الهندسة النووية.

هندسة البترول والتعدين.

هندسة الإنتاج والتصميم الهندسي.

مهندس مدني.

تقنيات الهندسة الحرارية وتحَلْية المياه.

هندسة طيران.

هندسة كيميائية.

هندسة صناعية.

مهندسين كهربائيين.

مهندس كَمْبيوتر.

جامعة عبد العزيز للبنات

تقدم جامعة الملك عبد العزيز مجموعة واسعة من الدراسات الجامعية للبنات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، بما فِيْ ذلك الكليات والتخصصات التالية

كلية العلوم للبنات وتشمل التخصصات التالية تخصص فِيْ الفِيْزياء تعلم الكيمياء العامة. الكيمياء الحيوية. درس رياضيات. فصل الاحياء.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية للبنات تقدم مجموعة من التخصصات المناسبة للطالبات بالترتيب التالي قسم التاريخ. قسم الجغرافِيْا. قسم الدراسات الإسلامية. قسم اللغة الإنجليزية. قسم اللغة العربية.

كلية الاقتصاد المنزلي وتشمل المسارات التالية الاقتصاد المنزلي التربوي. الغذاء والتغذية. إدارة الإسكان والأعمال. فنون إسلامية. دراسات الأطفال. الملابس والنسيج.

كلية التصاميم (بنات) وتشتمل على الآتي قسم الرسم والتصوير. قسم النحت. قسم الفخار. قسم التصميم. قسم المنسوجات. قسم الأشغال المعدنية.



المتوسطات المطلوبة لمعدلات القبول بجامعة الملك عبد العزيز

تعتمد معدلات القبول بجامعة الملك عبد العزيز على عدد من المعايير، لعل أهمها التفريق بين الطلاب والطالبات حسب الدرجة المرجحة، وفق المعدلات الموضحة أدناه

النتيجة المرجحة طريق نسبة المدرسة الثانوية درجة القدرة درجة الإنجاز الدرجة المرجحة للسنة التحضيرية المسار العلمي (رجال ونساء) نسبة الثانوية العامة × 50٪ تصنيف السعة × 30٪ درجة الإنجاز × 20٪ الدرجة المرجحة للسنة التحضيرية قطعة أدبية (طلاب) نسبة الثانوية العامة × 60٪ السعة × 40٪ – الدرجة المرجحة للسنة التحضيرية قطعة أدبية (طلاب) نسبة الثانوية العامة × 50٪ تصنيف السعة × 30٪ درجة الإنجاز × 20٪

كيفِيْة الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز 1444

تقدم King’s University التسجيل عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية

الدخول على صفحة تسجيل الدخول لجامعة الملك عبد العزيز.

يتم التسجيل كَمْرشح جديد من خلال بوابة القبول عبر الإنترنت (عزيز).

حدد نوع المعرف إذا سعودي أم لا.

اكتب البيانات الشخصية.

انقر فوق تشغيل حتى يلتقط النظام البيانات من مركز المعلومات الوطني.

يمكن تعديل البيانات الشخصية المضافة، مثل البريد الإلكتروني ورقم الاتصال.

تلبية رغبات المتقدم.

تأكيد طلب القبول والمراقبة عبر الإنترنت

تكتمل إجراءات القبول بمجرد قبول المرشح للجامعة من خلال عملية التقديم عبر الإنترنت، وبعد ذلك يتم ملء مَوعِد اختبار اللغة الإنجليزية، وكذلك تاريخ استلام بطاقة الجامعة.

شروط الالتحاق بجامعة الملك عبدالعزيز 1444

وضعت جامعة الملك عبد العزيز شروطًا معينة للمتقدمين، من بينها ما يلي

يجب على المتقدمين الحصول على الجنسية السَعُودِيْة. استثناء من هذا الشرط إذا كانت والدته سعودية.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة معادلة خارج المملكة المتحدة. يجب أن تكون الشهادة مصدقة من وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة إذا كانت صادرة من خارج المملكة. شريطة عدم مرور ثلاث سنوات أو أكثر على الشهادة.

يجب الحصول على موافقة صاحب العمل للدراسة فِيْ الجامعة إذا كان المتقدم موظفًا حكوميًا.

اجتياز اختبارات القدرات والإنجاز لجميع التخصصات الإدارية والعلمية.

ألا يكون الطالب قد فصل من كلية أو جامعة.

إذا سحب الطالب سجله من أي جامعة أخرى، يتم قبول الطالب بعد 3 أشهر على الأقل من انسحابه من المؤسسة التعليمية التي انسحب منها.

يُعفى الطلاب المتميزون من اختبارات التقييم والإنجاز.

المستندات المطلوبة للالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز 1444

يجب تقديم المستندات الواردة أدناه عند التسجيل فِيْ جامعة الملك عبد العزيز لعام 1444 هـ

أصل شهادة الثانوية العامة وأصل بطاقة الهُوية الوطنية.

صورة شخصية مقاس 4 × 6، ملونة بخلفِيْة بيضاء. يجب إخفاء صورة المتقدمين.

الوثيقة التي تفِيْد بموافقة صاحب العمل على الالتحاق بالجامعة.

إذا كان المتقدم سعودي الجنسية أو أم سعودية، يجب تقديم المستندات التالية شهادة الميلاد. أصل هُوية الأم والابن.

إرفاق بيان تعليمي يوضح سبب الانسحاب من الجامعة فِيْ حالة التقديم إلى جامعة الملك عبد العزيز.

للأشخاص ذوي الإعاقة، يجب إرفاق بيان بمركز الاحتياجات وتحديد نوع الإعاقة.

دليل التخصصات بجامعة الملك عبد العزيز 1444

تقدم جامعة الملك عبد العزيز قائمة بالتخصصات التي تقدمها الجامعة فِيْ جميع الأقسام العلمية والأدبية، حيث يمكن للطلاب الدخول مباشرة إلى قائمة التخصصات فِيْ جامعة الملك عبد العزيز والاطلاع على التخصص المتاح لكل طالب.

وفِيْ الختام أوضحنا لكَمْ تخصصات جامعة الملك عبد العزيز والمعدلات المطلوبة لعام 1444 وذكرنا معدلات القبول بجامعة الملك عبدالعزيز وشرعنا فِيْ توضيح طريقة الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز ومتطلبات الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز.