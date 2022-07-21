تخصصات جامعة تبوك ونسب القبول 1444 ، دائماً ما يتسائل الكثير من الطلاب حول التعرف على تخصصات جامعة التي يودون الالتحاق بها والشروط الخاص بها ، ويعد ذلك الامر من الامور التي أثارت الإهتمام لدى الكثير من الطلاب ، ومن تلك الجامعات التي تم التسائل عنها وعن التخصصات التي تحتويها جامعة تبوك ونسب القبول 1444 ، تابعوا معنا .

جامعة تبوك

جامعة تبوك واحدة من الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، تم تأسيسها عام 1427 هـ/ 2006 م بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وتقع الجامعة في مدينة تبوك في الجزء الشمال الغربي من المملكة، وتضم الجامعة بين بين جوانبها عدد 18 كلية معتمدة، وتبلغ مساحة الجامعة والمدينة الجامعية الخاصة بها 12 مليون متر مربع، وقد حصلت الجامعة على مجموعة من برامج كليات الجامعة على الاعتماد الاكاديمي، وتسعى الجامعة لتصبح منارة في مجالات التعليم والتطوير، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجامعة أكثر من 100 ألف مقعد دراسي، ويبلغ عدد طلابها أكثر من 36 ألف طالب وطالبة بينما يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس أكثر من 1995 عضو، وعدد طلاب الدراسات العليا بها أكثر من 6400 طالب، بالإضافة إلى عدد الموظفين بها الذي يبلغ 2670 موظف وجميع هذه الإحصاءات حسب آخر إحصاء أجرته الجامعة.

كليات جامعة تبوك

تضم جامعة تبوك إلى وقتنا الحالي 18 كلية معتمدة في مختلف التخصصات، وتضم هذه الكليات عدد كبير من الأقسام والتخصصات العلمية والأدبية وهذه الكليات كما يلي

كلية الطب.

كلية إدارة الأعمال، وتضم الكلية 5 أقسام (الإدارة، المحاسبة، نظم المعلومات الإدارية، التسويق، والتمويل والاستثمار).

كلية العلوم الطبية التطبيقية، وتضم تخصصات (الطب، تقنية المختبرات، التمريض، العلاج الطبيعي).

كلية الهندسة وتضم تخصصات (الهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الصناعية، وهندسة التعدين، والهندسة الكيميائية).

كلية التربية والآداب.

كلية التصاميم والفنون.

كلية الصيدلة.

كلية الشريعة والأنظمة.

كلية العلوم.

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات.

كلية المجتمع.

الكلية الجامعية في محافظة تيماء.

الكلية الجامعية في محافظة حقل.

الكلية الجامعية في محافظة الوجه.

الكلية الجامعية في محافظة ضباء.

الكلية الجامعية في محافظة أملج.

كلية الاقتصاد المنزلي للبنات.

كلية الدراسات البحرية في محافظة الوجه.

عمادات جامعة تبوك

توفر جامعة تبوك عدد من العمادات بداخلها لتغطية كافة الأمور الإدارية والبحثية، وكذلك لخدمة العملية التعليمية داخل الجامعة، وهي كالاتي

عمادة تقنية المعلومات.

عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

عمادة القبول والتسجيل.

عمادة شؤون الطلاب.

عمادة البحث العلمي.

عمادة التطوير والجودة.

عمادة الدراسات العليا.

عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

عمادة معهد البحوث والاستشارات.

عمادة الموارد البشرية.

عمادة شؤون المكتبات.

تخصصات جامعة تبوك 1444

تحتوي جامعة تبوك على عدد كبير من التخصصات المختلفة لكلا الجنسين من الطلاب أو الطالبات، حيث تضم الجامعة عدد كبير من الأقسام التي تضم كافة التخصصات التي يبحث عنها الطلاب، حيث تُعد جامعة تبوك واحدة من أكثر الجامعات السعودية تطورًا ومواكبة للنظم والتطورات المختلفة التي تجري حولها، وهذه التخصصات كالاتي

تخصصات درجة البكالوريوس انتظام للطلاب

توفر الجامعة عدد كبير من التخصصات للطلاب في محاولة منها لتوفير أكبر قدر من التخصصات التي يبحث عنها المتقدمين ويطمحون إليها، وهذه التخصصات هي

تخصصات كلية الطب

تخصص الطب والجراحة.

تخصصات كلية الصيدلة

تخصص الصيدلة.

تخصصات كلية العلوم الطبية والتطبيقية

تخصص تقنية المختبرات الطبية.

تخصص التمريض.

تخصص العلاج الطبيعي.

تخصصات كلية الهندسة

تخصص الهندسة.

تخصصات كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

تخصص علوم الحاسب.

تقنية المعلومات

تخصص هندسة الحاسب.

تخصصات كلية العلوم

تخصص الأحياء.

تخصص الرياضيات.

تخصص الفيزياء.

تخصص الكيمياء.

تخصص الكيمياء الحيوية.

تخصص الإحصاء.

تخصصات كلية إدارة الأعمال

تخصص المحاسبة.

تخصص التمويل والاستثمار.

تخصص نظم المعلومات الإدارية.

تخصص التسويق.

إدارة الأعمال مسار (الإدارة).

تخصصات كلية التربية والآداب

تخصص الدراسات الإسلامية.

تخصص اللغة العربية.

تخصص اللغات والترجمة (اللغة الإنجليزية).

تخصصات كلية الشريعة والأنظمة

تخصص الأنظمة.

تخصص الشريعة.

تخصصات الكلية الجامعية بمحافظة حقل

تخصص علوم الحاسب.

تخصص نظم المعلومات الإدارية.

تخصص الدراسات الإسلامية.

تخصص اللغات والترجمة (اللغة الإنجليزية).

تخصصات الكلية الجامعية بمحافظة ضباء

تخصص علوم الحاسب.

تخصص التسويق.

تخصص اللغات والترجمة (اللغة الإنجليزية).

تخصصات الكلية الجامعية بمحافظة الوجه

تخصص علوم الحاسب.

تخصص الكيمياء.

تخصص نظم المعلومات الإدارية.

تخصص اللغة العربية

تخصص اللغات والترجمة (اللغة الإنجليزية).

تخصصات الكلية الجامعية بمحافظة أملج

تخصص التمريض.

تخصص علوم الحاسب.

تخصص الرياضيات.

تخصص اللغة العربية.

تخصص اللغات والترجمة (اللغة الإنجليزية).

تخصص الدراسات الإسلامية.

تخصصات الكلية الجامعية بمحافظة تيماء

تخصص علوم الحاسب.

تخصص اللغات والترجمة (اللغة الإنجليزية).

تخصص الدراسات الإسلامية.

تخصص إدارة الأعمال مسار (الإدارة).

تخصصات الدبلوم المتوسط

تخصص إدارة الخدمات الصحية.

تخصص البرمجة وعلوم الحاسب.

تخصص إدارة أنظمة الشبكات.

تخصص الموارد البشرية.

تخصص إدارة المخاطر.

تخصصات درجة البكالوريوس انتظام للطالبات

توفر الجامعة عدد كبير من التخصصات للطلبات في محاولة منها لتوفير أكبر قدر من التخصصات التي يبحثن عنها المتقدمات ويطمحن إليها، وهذه التخصصات كالتالي

تخصصات كلية الطب

تخصص الطب والجراحة.

تخصصات كلية الصيدلة

تخصص الصيدلة.

تخصصات كلية العلوم الطبية والتطبيقية

تخصص تقنية المختبرات الطبية.

تخصص التمريض.

تخصص العلاج الطبيعي.

تخصصات كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

تخصص علوم الحاسب.

تقنية المعلومات

تخصصات كلية العلوم

تخصص الأحياء.

تخصص الرياضيات.

تخصص الفيزياء.

تخصص الكيمياء.

تخصص الكيمياء الحيوية.

تخصص الإحصاء.

تخصصات كلية إدارة الأعمال

تخصص المحاسبة.

تخصص التمويل والاستثمار.

تخصص نظم المعلومات الإدارية.

تخصص التسويق.

إدارة الأعمال مسار (الإدارة).

تخصصات كلية التربية والآداب

تخصص الدراسات الإسلامية.

تخصص اللغة العربية.

تخصص اللغات والترجمة (اللغة الإنجليزية).

تخصصات كلية الشريعة والأنظمة

تخصص الأنظمة.

تخصص الشريعة.

تخصصات كلية التصاميم والفنون

تخصص التصميم الداخلي.

تخصص تصميم الأزياء والمنسوجات.

تخصصات الكلية الجامعية بمحافظة حقل

تخصص علوم الحاسب.

تخصص الأحياء.

تخصص الدراسات الإسلامية.

تخصص اللغات والترجمة (اللغة الإنجليزية).

تخصصات الكلية الجامعية بمحافظة ضباء

تخصص المختبرات الطبية.

تخصص علوم الحاسب.

تخصص المحاسبة.

تخصص التسويق.

تخصص اللغات والترجمة (اللغة الإنجليزية).

تخصصات الكلية الجامعية بمحافظة الوجه

تخصص علوم الحاسب.

تخصص الكيمياء.

تخصص اللغة العربية

تخصص اللغات والترجمة (اللغة الإنجليزية).

تخصصات الكلية الجامعية بمحافظة أملج

تخصص التمريض.

تخصص علوم الحاسب.

تخصص الرياضيات.

تخصص الأحياء.

تخصص اللغة العربية.

تخصص اللغات والترجمة (اللغة الإنجليزية).

تخصص الدراسات الإسلامية.

تخصصات الكلية الجامعية بمحافظة تيماء

تخصص علوم الحاسب.

تخصص الأحياء.

تخصص اللغات والترجمة (اللغة الإنجليزية).

تخصص الدراسات الإسلامية.

تخصص إدارة الأعمال مسار (الإدارة).

تخصصات الدبلوم المتوسط

تخصص إدارة الخدمات الصحية.

تخصص البرمجة وعلوم الحاسب.

تخصص إدارة أنظمة الشبكات.

تخصص الموارد البشرية.

تخصص إدارة المخاطر.

تخصصات جامعة تبوك لطلاب الانتساب

تعتبر جامعة تبوك واحدة من الجامعات القليلة التي توفر تخصصات لطلاب الانتساب، والتي يمكنهم الالتحاق بهذه التخصصات وإتمام الدراسة والامتحان عن بعد فيها، وهذه التخصصات كما يلي

تخصص اللغات والترجمة وما يحتويه من أقسام فرعية.

تخصص اللغة العربية.

تخصص التسويق.

تخصص الإدارة العامة.

تخصص الدراسات الإسلامية.

كما تقوم الجامعة من آن لآخر باستحداث تخصصات لطلاب الانتساب، لذا يمكنكم متابعة الموقع الإلكتروني “” لمعرفة إذا ما تم إضافة تخصصات أخرى أم لا.

نسب القبول في جامعة تبوك 1444

كما وضحنا بالأعلى أن جامعة تبوك تحتوي على 18 كلية معتمدة وتضم عدد كبير من التخصصات، وكل كلية لها نسب قبول خاصة بها يتم تحديدها وفقًا لمعايير الكلية، وعدد المتقدمين وغيرها من الأمور الأخرى، وتختلف هذه النسب من عام لآخر وفقًا لتلك المعايير، ولم يتم الإعلان عن نسب القبول لعام 1444 لكن في كليات جامعة تبوك للعام الماضي كالتالي

الطيب والجراحة نسبة القبول بها 94.9%.

الصيدلة نسبة القبول لهذا التخصص بلغت هذا العام 91.13%.

هندسة الحاسب جاءت نسبة القبول لهذا التخصص 87.74%.

اللغات والترجمة بلغت نسبة القبول لهذا القسم 87.43%.

التمريض نسبة القبول لهذا القسم 11%.

العلاج الطبيعي جاءت نسبة القبول لهذا التخصص 86.68%.

تقنية مختبرات جاءت نسبة القبول لهذا التخصص 85.02%.

الهندسة بلغت نسبة القبول لهذا التخصص 81.5%.

الإدارة جاءت نسبة القبول لهذا التخصص 81.12%.

الشريعة نسبة القبول لهذا التخصص 77.92%.

التسويق جاءت نسبة القبول لهذا التخصص 76.34%.

دراسات إسلامية نسبة القبول لهذا التخصص 73.96%.

لغة عربية جاءت نسبة القبول لهذا التخصص 72.64%.

تقنية المعلومات جاءت نسبة القبول لهذا التخصص 72.38%.

علوم الحاسب جاءت نسبة القبول لهذا التخصص 71.98%.

نظم معلومات إدارية نسبة القبول لهذا التخصص 70.74%.

محاسبة جاءت نسبة القبول لهذا التخصص 70.39%.

إدارة الموارد البشرية نسبة القبول لهذا التخصص 69.26%.

إدارة مالية جاءت نسبة القبول لهذا التخصص 68.36%.

إحياء جاءت نسبة القبول لهذا التخصص 68.02%.

الكيمياء الحيوية نسبة القبول لهذا التخصص 67.27%.

الإحصاء جاءت نسبة القبول لهذا التخصص 66.28%.

الرياضيات نسبة القبول لهذا التخصص 65.27%.

الكيمياء جاءت نسبة القبول لهذا التخصص 64.20%.

الفيزياء نسبة القبول لهذا التخصص 64.06%.

شبكات حاسب نسبة القبول لهذا التخصص 59.79%.

الصحة العامة جاءت نسبة القبول لهذا التخصص 59.17%.

سجلات طبية نسبة القبول لهذا التخصص 55.74%.

شروط القبول في جامعة تبوك 1444

وفق هذه الشروط والمعايير يتم قبول الطلاب بجامعة تبوك، والتي تضعها أغلب الجامعات في المملكة العربية السعودية، من أجل قبول طلب التسجيل للمتقدم، وأبرز هذه الشروط كما يلي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

أن يكون المتقدم حاصلًا على شاهدة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.

أن تكون معادلة الشهادة صادرة من لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم إذا كانت شهادة الثانوية من الخارج.

ألّا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أكثر من خمس سنوات، أي أن تكون الشهادة صادرة في العام الدراسي 1437 هـ- 1438 هـ وما بعده، مع مراعاة الشروط الخاصة للتخصصات الصحية.

ألّا يزيد عمر المتقدم عن 25 عامًا، أي أن يكون من مواليد عام 1996 م وما بعده.

ألّا تقل درجة اختبار التحصيل الدراسي عن 50% (سيتم اعتماد الدرجة المتاحة أثناء التقديم).

ألّا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن 50% (سيتم اعتماد الدرجة المتاحة أثناء التقديم).

مدة صلاحية درجات اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي حسب ما تحدده هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ألّا يكون للمتقدم سجل أكاديمي سابق في جامعة تبوك خلال آخر 4 فصول دراسية، وإذا اتضح بعد القبول النهائي أن له سجل أكاديمي سابق فيعد قبوله لاغي.

ألّا يكون المتقدم مفصولًا من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصلًا أكاديميًا أو تأديبيًا، وإذا اتضح بعد القبول النهائي أن له سجل أكاديمي سابق فيعد قبوله لاغي.

ألّا يكون المتقدم مقبولًا أو مقيد لنفس الدرجة أو درجة أخرى في الجامعة أو في أي جامعة أخرى، وإذا اتضح بعد القبول النهائي أن له سجل أكاديمي سابق فيعد قبوله لاغي.

يجب التأكد من صحة البيانات وفي حال نقص أو خطأ في البيانات المدخلة سيتم إلغاء القبول.

يتحمل المتقدم مسؤولية متابعة إجراءات القبول من خلال موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالجامعة.

النسب الموزونة للقبول في جامعة تبوك 1444

تختلف النسب الموزونة من جامعة لأخرى، وذلك حسب مجموعة من المعايير والضوابط التي تضعها كل جامعة من الجامعات في المملكة، كما تختلف هذه النسب في بعض الجامعات إذا ما كان المُتقدم طالب أو طالبة، وذلك بما لا يتعارض مع النسب التي اعتمدتها وزارة التعليم السعودية، وتعتمد هذه النسب الموزونة على النسب التراكمية للثانوية العامة، بالإضافة إلى درجة الاختبار التحصيلي واختبار القدرات العامة، والنسب التي وضعتها وزارة التعليم السعودية كالاتي

نسبة قبول المرحلة الثانوية 30%.

نسبة قبول معدلات الاختبار التحصيلي 30%.

نسبة قبول اختبار القدرات العامة 30%.

ويمكن حساب آلية النسب الموزونة من قِبل والمكافئة عبر قسم عمادة القبول والتسجيل الإلكتروني على موقع جامعة تبوك، وذلك وفقًا لعدد المقاعد المتوافرة في الجامعة بالإضافة إلى عدد المتقدمين بالتسجيل فيها ومجموع درجاتهم، ولا يمكن معرفة درجة القبول بالجامعة إلّا بعد انتهاء فترة التسجيل وإعلان نتائج القبول، وفي حال عدم القبول يمكن إعادة اختباري التحصيل والقدرات لرفع الدرجة.

النسب الموزونة للقبول للتخصصات العلمية للطلاب

30% من مجموع الثانوية العامة.

30% من مجموع اختبار القدرات العامة.

40% من مجموع الاختبار التحصيلي.

النسب الموزونة للقبول للتخصصات الأدبية للطلاب

40% من مجموع الثانوية العامة.

60% من مجموع اختبار القدرات العامة.

النسب الموزونة للقبول للتخصصات العلمية والأدبية للطالبات

30% من مجموع الثانوية العامة.

30% من مجموع اختبار القدرات العامة.

40% من مجموع الاختبار التحصيلي.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في جامعات تبوك 1444

على الطلبة الذين يرغبون في التّسجيل في جامعة تبوك، استيفاء مجموعة من الأوراق والوثائق الثبوتية لتسليمها للجامعة إذا تم قبولهم، وهي على النحوّ التالي

النسخة الأصلية لشهادة الثانوية العامة.

عدد من الصور الشخصية للطالب مقاس 4×6 سم.

الهوية الوطنية أو هوية الإقامة لغير السعوديين.

لا بد من تقديم شهادة اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية.

تسديد المصروفات الجامعية وإحضار ما يثبت ذلك.

إحضار نسخة مترجمة للأوراق والشهادات الخاصة بالطلاب غير السعوديين.

شهادة تثبت إتقان اللغة العربية للطلاب الأجانب؛ لدارسي التخصصات باللغة العربية.

خطوات التقديم للقبول لجامعة تبوك 1444

ويمكن لطلاب الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية، القيام بالتقديم الجامعي عبر موقع جامعة تبوك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة عبر اتباع الخطوات التالية

الدخول على البوابة الإلكترونيّة لجامعة تبوك لتقديم طلب الالتحاق بالجامعة ““.

يجب على المتقدم استخدام جهاز الحاسب الآلي أثناء تقديم الطلب، وتجنب استخدام أجهزة الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، كما يجب استخدام متصفح (Chrome) أو متصفح (Firefox).

يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة وبشكل صحيح.

يجب إدخال جميع الرغبات المتاحة، وترتيبها حسب الأولوية ويتحمل المتقدم مسئولية إدخال الرغبات وترتيبها.

التخصصات المتاحة التي تظهر للمتقدم هي التي تحقق الشروط العامة والخاصة.

سيتم الترشيح بين المتقدمين تنافسيًا وفق معايير القبول (النسبة الموزونة) و(النسبة المكافئة) وحسب ترتيب الرغبات والمقاعد المتاحة.

يجب على المتقدم متابعة البوابة الإلكترونية لمعرفة نتيجة القبول المبدئي والقبول النهائي.

يجب على المرشح الدخول على بوابة القبول واختيار أيقونة تثبيت القبول لتأكيد رغبته، وفي حال لم يثبت طلبه أو رفض تثبيت قبوله فيعتبر ترشيحه لاغي ويفقد حقه في القبول.

تستقبل عمادة القبول والتسجيل طلبات الاعتراض على الترشيح إلكترونيا خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج، ولا يتم النظر في أي طلب بعد تلك الفترة.

وسائل التواصل والاتصال مع جامعة تبوك

توفر جامعة تبوك مجموعة من قنوات التواصل والإعلان؛ لتكون على مقربة وتواصل دائم مع مختلف الطلاب والفئات، لذا توفر مجموعة من القنوات للتواصل وكذلك الحسابات الموثقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي كالتالي

الاتصال عبر الرقم الموحد (014 427 3022).

أو عبر الفاكس على الرقم (014 427 3022).

أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

الموقع الإلكتروني للجامعة ““.

تويتر جامعة تبوك

توفر جامعة تبوك حساب رسمي وموثق بالشارة الزرقاء على موقع التواصل الأول بالمملكة ودول الخليج، من أجل نشر وإعلان كافة الشروط والنتائج عليه ليكون الطلاب على تواصل دائم ومعرفه بكل ما هو جديد بالجامعة، ويمكنكم متابعة هذا الحساب ““، أو عبر البحث عن الحساب التالي (@U_Tabuk).

إنستغرام جامعة تبوك

يمكنكم متابعة حساب جامعة تبوك عبر إنستغرام والذي يتابعه قرابة 12 ألف متابع، وتقوم الجامعة من خلال بنشر الصور ومقاطع الفيديو القصيرة سواء من حفلات التخرج أو الإعلانات عن الأعوام الدراسية الجديدة أو تقديم التهنئة للطلاب وغيرها من الأمور الأخرى التي يمكنكم متابعتها ““، أو عبر الحساب التالي (u_tabuk)

قناة يوتيوب جامعة تبوك

تقوم من خلال هذه القناة جامعة تبوك بنشر الفيديوهات القصيرة التوعوية بكافة الخدمات، كما تقوم بنشر الفيديوهات الإعلانية من وقت لآخر بالإضافة إلى نشر حفلات التخرج السنوية عبر هذا الحساب ““، أو عبر البحث عن اسم قناة الجامعة (University of Tabuk).

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على تخصصات جامعة تبوك ونسب القبول 1444 ، و خطوات التقديم للقبول لجامعة تبوك 1444 ، والوثائق المطلوبة للتسجيل في جامعات تبوك 1444 ، و شروط القبول في جامعة تبوك 1444 .