تخصصات جامعة رابغ للبنات 1444

اختصاصات جامعة رابغ للبنات 1444، تعتبر جامعة الملك عبد العزيز من أعرق الجامعات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث تمتلك العديد من الفروع فِيْ جميع أنحاء المملكة، بما فِيْ ذلك فرع رابغ للبنات، والذي أعلن عن وجود التخصصات الجديدة المعتمدة رسمياً من الجامعة، ومن خلالها سنتحدث عن أهم تخصصات جامعة رابعة للبنات.

جامعة الملك عبدالعزيز

تعتبر جامعة الملك عبد العزيز من الجامعات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة التي لها أكثر من فرع فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث استطاعت جامعة الملك عبد العزيز التوسع وإنشاء العديد من الفروع المختلفة مثل رابغ والسلمانية وغيرها. يضم كل فرع مجموعة من الكليات والتخصصات، بالإضافة إلى مجموعة من متطلبات القبول والتسجيل.

اختصاصات جامعة رابغ للبنات 1444

تضم جامعة الملك عبد العزيز فرع رابغ للبنات العديد من الكليات التي يبدو أنها تضم ​​العديد من التخصصات المختلفة التي تناسب المرأة. وسنقوم بسرد أهم هذه الكليات والتخصصات من خلال العناوين التالية

كلية إدارة الأعمال

تضم كلية الأعمال التخصصات التالية

محاسبة عامة

صناديق التمويل.

ادارة الموارد البشرية.

إدارة الخدمات الصحية والمستشفِيْات.

التخصص القانوني.

تسويق متخصص.

نظم المعلومات الإدارية.

دبلوم متخصص فِيْ الإدارة الرياضية.

كلية العلوم وعلم فقه اللغة

تضم كلية العلوم والآداب بجامعة رابغ التخصصات التالية

علم الأحياء (الجيولوجيا، التكنولوجيا الحيوية، الحيوان، علم الأحياء الدقيقة، النبات).

حصة الكيمياء.

درس فِيْزياء.

درس رياضيات.

التخصص فِيْ اللغة الإنجليزية والترجمة.

مدارس الحاسوب والمعلوماتية

تضم كلية المعلوماتية وتقنية المعلومات التخصصات التالية

تخصص نظم المعلومات.

تخصص الحاسبات الصناعية.

التخصص فِيْ التجارة الإلكترونية.

واسترداد المعلومات.

فئة البرمجيات الهندسية.

تخصص رسومات الحاسوب.

معلومات حيوية.

تكنولوجيا المعلومات الرئيسية وتشمل (إدارة الشبكات والأمن، أجهزة الكَمْبيوتر المحمولة، تكنولوجيا الويب).

كلية المهندسين

يشمل التخصصات التالية

شهادة فِيْ الهندسة الكيميائية وهندسة المواد.

شهادة فِيْ الهندسة المدنية.

تخصص مهندس كهرباء.

نحن متخصصون فِيْ هندسة الكَمْبيوتر.

مهندس ميكانيكي.

تخصص مهندس صناعي.

كلية الطب

لكلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز تخصص واحد فقط وهُو

التخصص فِيْ الطب والجراحة.

كلية الإعلام

كلية الإعلام بجامعة الملك عبد العزيز الفصل الرابع وتشمل الاختصاصات الآتية

قسم العلاقات العامة.

شروط الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز فرع رابغ 1444

حددت جامعة الملك عبدالعزيز، فرع رابغ، عددًا من شروط الالتحاق بإحدى كلياتها، وهِيْ

يشترط فِيْ المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة من داخل المملكة أو ما يعادلها، إذا كانت الشهادة من الخارج.

إذا كان مقدم الطلب موظفًا، يتم إرفاق وثيقة موافقة من صاحب العمل.

يستثنى المرشح الكفِيْف من اختبارات تقييم الأداء.

يسمح للمتقدم بدخول جامعة الملك عبد العزيز مرتين فقط.

يشترط الجنسية السَعُودِيْة للطالب.

يجب تقديم نموذج الطلب من خلال منصة الجامعة عبر الإنترنت.

يشترط أن تكون المعلومات المدخلة فِيْ الطلب صحيحة ومتوافقة مع الوثائق الرسمية.

يجب أن تمر ثلاثة أشهر على الأقل لتاريخ الطالب المفصول سابقًا.

يتم قبول الطلاب الذين تخرجوا من المدرسة الثانوية.

يجب أن تكون نتائج اختبار الكفاءة والأداء محدثة.

النجاح فِيْ اختبار القدرات للتخصص الإداري والإنساني واختبار القدرات والأداء لطلبة التخصص العلمي.

معدلات القبول بجامعة الملك عبد العزيز للبنات 1444

تختلف معدلات الالتحاق بفرع رابغ للبنات حسب نوع أقسام الجامعة وهِيْ كالآتي

معدلات القبول فِيْ الأقسام العلمية معدل القبول للطالب 70٪.

معدلات القبول فِيْ الأقسام الإدارية معدل القبول للطالبات 70٪.

عمادة شؤون الطلاب على تويتر برابغ

يمكنك الدخول على حساب إدارة شؤون جامعة الملك عبد العزيز بفرع رابغ عبر منصة تويتر التي تتيح للطالب تقديم الأسئلة والشكاوى ومتابعة آخر الأخبار عن إدارة وقوانين الجامعة، حيث تقوم إدارة شؤون الطلاب يشارك مع التالي آخر الأخبار المتعلقة بمرافق الجامعة.

فِيْ نهاية المقال ناقشنا اختصاصات جامعة رابغ للبنات 1444 وماهِيْ شروط القبول والتسجيل فِيْ جامعة رابغ للبنات وقد أرفقنا الرَابِطْ الرسمي لعمادة شؤون الطلاب برابغ عبر منصة تويتر. .