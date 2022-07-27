تخصصات جامعة طيبة فرع بدر 1444 وشروط القبول ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب حول التعرف على تخصصات جامعة طيبة فرع بدر 1444 وشروط القبول ، كونها من الجامعات المميزة داخل المملكة العربية السعودية كون أيام التسجيل والقبول مرقمة ، و من ثم يتم قفل البوابة لعمل التصفية بين المتقدمين للإلتحاق بالجامعة وهو ما يتوافق مع النسبة المرجحة للطالب وعليه يتم اعلان مواعيد التسجيل في جامعة طيبة 1444 ونسب القبول ، تابعوا معنا .

عن جامعة طيبة

جامعة طيبة هي إحدى الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وهي من أكبر الجامعات التي تضم العديد من الكليات والتخصصات في مختلف المجالات. أدخلت جامعة طيبة هذا العام عدة تخصصات جديدة في عدد من فروعها. حول شروط وضوابط القبول في التخصصات المتاحة.

اختصاصات جامعة طيبة فرع بدر

أعلنت جامعة طيبة عن التخصصات المتاحة في فرع الجامعة ببدر للعام الجديد 1444 وهي كالتالي

تضم كلية العلوم التطبيقية التخصصات التالية

دبلوم في اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد.

دبلوم في الأمن السيبراني.

شروط القبول بجامعة طيبة 1444

للالتحاق بإحدى كليات جامعة طيبة يشترط الآتي

يشترط الجنسية السعودية للطالب ويستثنى من ذلك من كانت والدته سعودية.

الحصول على شهادة التخرج من الثانوية العامة ولم يمض أكثر من ثلاث سنوات.

ألا يزيد عمر الطالب عن 25 سنة من تاريخ بدء الدراسة.

يشترط الحصول على شهادة جامعية معتمدة.

التخصصات الأدبية في الكليات الأخرى متاحة فقط لحاملي شهادة الثانوية العامة (الأدبية).

إجراء مقابلة شخصية للتخصصات داخل الكلية.

إجراء الفحص الطبي للأنظمة والتعليمات.

مطلوب الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

يتحمل مقدم الطلب كامل المسؤولية عن صحة البيانات المدخلة في عملية التسجيل.

يشترط عدم قبول الطالب في جامعة أخرى.

يشترط أن تبدأ الدراسة أكاديمياً خلال الفصل الأول من الجامعة.

كيفية التقديم في جامعة طيبة 1444

عند التسجيل في جامعة طيبة بالمملكة العربية السعودية، يجب اتباع الخطوات التالية

افتح الرابط المؤدي إلى موقع جامعة طيبة الرسمي “”.

اختيار القبول والتسجيل.

حدد خيار خدمات القبول.

قم بإعداد بوابة القبول الإلكترونية.

انتقل إلى واجهة التسجيل الخاصة بالبرنامج.

تأكد من إدخال جميع البيانات والمعلومات بشكل صحيح.

انقر فوق أيقونة إرسال الطلب.

دليل القبول بجامعة طيبة 1444

يمكنكم الاطلاع على دليل القبول الذي توفره جامعة طيبة للطلاب الجدد في كليات الجامعة مباشرة “”، ومعرفة أهم النسب وشروط القبول بالإضافة إلى أهم كليات وفروع جامعة طيبة في المملكة. المملكة العربية السعودية.

الموقع الرسمي لجامعة طيبة

يتم الدخول مباشرة من خلال الموقع الرسمي لجامعة طيبة “” والاطلاع على شروط وأحكام القبول وأهم الكليات والتخصصات المتوفرة في فروع الجامعة، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الاستفسارات والشكاوى عبر وسائل الاتصال المرفقة. من خلال الموقع الرسمي.

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