تخصصات جامعة acm الكويت 2022 ، قد تسائل العديد من الطلاب ممن يودون الالتحاق بالجامعة الكويتية حول التعرف على النخصصات التي تحتويها الجامعة acm ، من أجل تحديد التخصصات التي يحتاجها الطلاب بأنها هل موجودة من عدمها ، وهنالك في الجامعة قسم إدارة الأعمال وقسم الهندسة والتكنولوجيا فقط ، حيث تعمل الجامعة على منج ثلاثة عشر تخصصًا مختلفًا في العديد من المجالات الهندسية والتكنولوجية والإدارية ، تابعوا معنا .

ACM. جامعة

تأسست جامعة الشرق الأوسط الأمريكية في دولة الكويت عام 2003. هذه الجامعة معروفة باسم ACM، وهو اختصار لجامعة الشرق الأوسط الأمريكية. وصل عدد طلابها إلى ما يقرب من 2000 طالب. تحرص الجامعة على تزويد الطلاب بكافة المهارات التي يحتاجها سوق العمل من خلال البرامج الأكاديمية والتدريبية. تعقيدا.

رسالة جامعة الشرق الأوسط الأمريكية ACM

تتمثل مهمة جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AMC) في تطوير الأفراد الذين لديهم القدرة على الانخراط في سوق العمل من خلال مختلف البرامج التعليمية والتطبيقية. كما تهدف الجامعة إلى تزويد السوق الكويتي المحلي ودول مجلس التعاون الخليجي بخريجين موهوبين في العديد من التخصصات الإدارية والهندسية.

اختصاصات جامعة الكويت ACM

تعمل جامعة AMC على تقديم العديد من برامج الدبلوم الأكاديمي في قسم إدارة الأعمال وقسم الهندسة والتكنولوجيا لعام 2022 م، وفيما يلي قائمة بأسماء هذه التخصصات.

اختصاصات قسم إدارة الأعمال بالـ ACM. جامعة

يشتمل قسم إدارة الأعمال في ACM على أربعة تخصصات مختلفة، وهي كالتالي

تخصص المحاسبة ينصب تركيز الجامعة في هذا التخصص على المعرفة النظرية والعملية في المحاسبة المالية والإدارية في نطاق إدارة الأعمال. كما تحرص على تزويد الطلاب بمهارات متنوعة لاتخاذ القرارات المناسبة.

تخصص الخدمات المالية من خلال هذا التخصص يمكن للطالب دراسة وتحليل طرق التعامل مع الأسواق المالية، ويهيئ الطالب لمرحلة البكالوريوس بعد استكمال جميع المتطلبات بنجاح.

تخصص إدارة الموارد البشرية يشمل هذا التخصص 60 ساعة معتمدة تؤهل الطالب للتعامل مع القوى العاملة في المؤسسات المختلفة لتحقيق أهداف العمل المرجوة.

تخصص التسويق يهدف تخصص التسويق إلى إكساب الطالب المهارات والمعرفة اللازمة لإدارة عمليات التسويق في مختلف المؤسسات المحلية والدولية داخل وخارج دولة الكويت.

اختصاصات قسم الهندسة والتكنولوجيا بالـ ACM. جامعة

يقدم قسم الهندسة والتكنولوجيا التخصصات التسعة التالية لعام 2022 م

تخصص في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية.

تخصص تكنولوجيا الهندسة المدنية.

تخصص تكنولوجيا هندسة البترول.

تخصص في تكنولوجيا الهندسة الكهربائية.

تخصص تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية.

تخصص تكنولوجيا الهندسة الصناعية.

تخصص تكنولوجيا هندسة الحاسوب.

متخصصون في أنظمة شبكات الكمبيوتر.

تخصص تكنولوجيا المعلومات.

التسجيل في تخصصات AMC

حرصت جامعة الشرق الأوسط AMC بدولة الكويت على توفير نظام إلكتروني للتسجيل دون الحاجة لزيارة الجامعة، ويجب تقديم نسخة إلكترونية من البطاقة المدنية وشهادة المدرسة بالإضافة إلى صورة جواز السفر حتى يتمكن الطالب من استكمال عملية التسجيل وتقديم طلب للقبول، وفيما يلي خطوات التسجيل في الجامعة.

كيفية التسجيل في تخصصات جامعة ACM

يمكن لخريجي الثانوية العامة التسجيل في تخصصات ACM-Kuwait باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع جامعة AMC مباشرةً.

أدخل الرقم المدني في الحقل المخصص.

أدخل رمز التحقق الذي يظهر في الصورة.

انقر فوق أيقونة التحقق الصفراء.

أدخل الاسم الكامل باللغتين العربية والإنجليزية.

حدد الجنس من القائمة المنسدلة.

اكتب رقم الهواء، ثم أدخل عنوان البريد الإلكتروني.

اختيار نظام الشهادة الثانوية.

حدد سنة التخرج من القائمة المنسدلة.

أدخل رغبات الدراسة من القائمة.

قم بتحميل المرفقات المطلوبة من قبل نظام القبول.

وافق على البيان، ثم انقر فوق التالي.

اتبع التعليمات لإكمال طلب القبول.

تخصصات ACM 2022

يمكننا الذهاب إلى صفحة التخصصات بجامعة AMC بدولة الكويت عبر الرابط مباشرة للاطلاع على تفاصيل جميع التخصصات التي تقدمها الجامعة للطلاب.

تخصصات جامعة acm الكويت 2022 ، تعد تلك الجامعة من الجامعات الأمريكية التي أنشات داخل الشرق الأوسط في دولة الكويت العربية في سنة 2003 ، وتعمل على الجامعة على منح الطلاب الملتحقين بها المهارات والخبرات الكافية التي تمكنهم من الانخراط في سوق العمل .