تخصصات دبلوم جامعة الملك عبدالعزيز 1444

اختصاصات دبلوم جامعة الملك عبد العزيز 1444. جامعة الملك عبد العزيز لها العديد من التخصصات التي تقدمها للطلاب من أجل الالتحاق بهذه التخصصات والحصول على اللقب العلمي فِيْ مختلف المستويات المطلوبة. يتم التسجيل فِيْ هذه التخصصات بعد التأكد من استيفاء الطالب للمتطلبات والمؤهلات التي يحددها مكتب القبول كل عام، والتي من خلالها سنتعرف على برامج التعلم عن بعد فِيْ جامعة الملك عبد العزيز لعام 1444 هـ، كَمْا سنتعرف على معلوماته. اختصاصات دبلوم جامعة الملك عبدالعزيز.

جامعة الملك عبدالعزيز

تعد جامعة الملك عبد العزيز من أعرق الجامعات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وهِيْ من الجامعات التي تتميز بتفرد جامعة خاصة خاصة وتحظى الجامعة باهتمام كبير كونها مبنى علمي عريق. تهدف إلى تقديم خدمات تعليمية مجانية لجميع الطلاب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ومختلف المواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة سواء المتزوجين أو الأجانب.

جامعة الملك عبدالعزيز 1444

تمتلك جامعة الملك عبد العزيز العديد من الدبلومات التي تقدمها الجامعة بالإضافة إلى الدبلومات التي يقدمها التعلم عن بعد. من خلال تدريس هذه التخصصات، تستهدف الجامعة طلاب المدارس الثانوية والموظفِيْن، وفِيْما يلي نظرة عامة على هذه التخصصات

الدبلوم المهني فِيْ الاتصال المرئي.

دبلوم فنون الطهِيْ.

دبلوم تعقيم.

دبلوم التأمين.

دبلوم المبيعات المهنية.

دبلوم فِيْ العلاقات العامة.

دبلوم شبكات الحاسوب.

دبلوم نظم المعلومات الجغرافِيْة والخرائط

دبلوم فِيْ اللغة الإنجليزية.

ما هِيْ دبلومات جامعة الملك عبد العزيز 1444 عن بعد

جامعة الملك عبد العزيز هِيْ إحدى الجامعات الحكومية الموجودة فِيْ مدينة جدة بالمملكة العربية السَعُودِيْة، حيث تقدم الجامعة مجموعة متنوعة من التخصصات المهنية، والتي توفر للطالب الفوائد والمعرفة الكافِيْة لدخول سوق العمل المحَلْي والدولي. عدد من تخصصات التعلم عن بعد، وفِيْما يلي نستعرض الدبلومات التي تقدمها جامعة الملك عبد العزيز للتعلم عن بعد لعام 1443 هـ

دبلوم فِيْ الإدارة العامة.

دبلوم البنوك والتأمين.

دبلوم التسويق.

دبلوم المبيعات المهنية.

معايير القبول بجامعة الملك عبد العزيز 1443

فِيْما يلي معايير القبول بجامعة الملك عبد العزيز لعام 1443 هـ لبرامج الدبلوم النوعية التي تقدمها الجامعة

احصل على نسبة مئوية عالية فِيْ المدرسة الثانوية، وامنح الأولوية لأعلى النسب المئوية.

تعطى الأولوية لشهادات التخرج الحديثة.

تعطى الأولوية لمن يحمل الجنسية السَعُودِيْة.

أن يكون هناك شواغر فِيْ البرنامج بقرار من مجلس الجامعة.

كيفِيْة الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز 1443

يمكن التسجيل فِيْ جامعة الملك عبد العزيز عبر الإنترنت، سواء للطلاب أو الطالبات، باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى صفحة القبول بجامعة الملك عبد العزيز “”.

انقر فوق نظام الإدخال.

النقر على “تسجيل كَمْرشح جديد” من بوابة القبول الإلكترونية “عزيز”.

أدخل نوع الهُوية (سعودي أو غير سعودي).

قم بتدوين المعلومات الشخصية المتاحة.

الضغط على “تنفِيْذ” حتى يتم سحب المعلومات من مركز المعلومات الوطني.

تعديل التفاصيل والبيانات الشخصية مثل (رقم الاتصال والبريد الإلكتروني).

تحديد رغبات البرنامج الذي يريد المشاركة فِيْه.

بالضغط على طلب قبول مقدم الطلب ومراقبة حالة القبول.

فِيْ حالة الترشح اضغط على الخيار لإتمام عملية القبول.

حدد مَوعِدًا لاختبار اللغة الإنجليزية.

تحديد تاريخ استلام البطاقة الجامعية.

شروط القبول لبرامج الدبلوم بجامعة الملك عبد العزيز

هناك عدد من الشروط الأساسية التي حددها مكتب التسجيل للقبول فِيْ جامعة الملك عبد العزيز. الشروط التالية

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أو ما يعادلها.

يجب أن يكون لدى المرشح معدل الثانوية العامة 60٪ أو أكثر.

يجب أن يكون مقدم الطلب حاصلاً على موافقة خطية من صاحب العمل (إذا كان يعمل فِيْ الجيش).

يجب على المتقدم دفع الرسوم الدراسية فِيْ الوقت الذي تحدده الجامعة.

توافر الشواغر فِيْ البرنامج بقرار من مجلس الجامعة.

يجب أن يكون المتقدم لبرنامج التعقيم – شبكات الحاسبات حاصلاً على شهادة الثانوية العامة تخصص علمي.

كيفِيْة التقديم للدراسة بجامعة الملك عبد العزيز

هناك آلية يمكنك من خلالها التقديم على برامج دبلومة الجودة بجامعة الملك عبد العزيز. نوضح هذه الآلية على النحو التالي

يكَمْل المتقدم الطلب إلكترونيًا من خلال بوابة القبول عبر الإنترنت بالجامعة.

يقوم مقدم الطلب بتحميل المستندات والمستندات المطلوبة على الطلب عبر الإنترنت.

يراقب مقدم الطلب الطلب من خلال بوابة القبول عبر الإنترنت، لتأكيد ترشيحه / ترشيحها للقبول.

يجب أن يوافق الطالب على الالتزامات الإلكترونية للقبول فِيْ برنامج دبلوم الجودة.

يجب على المتقدم دفع القيمة المالية خلال الفترة التي تحددها الجامعة.

فِيْ حالة قبول الطالب، يتم إرسال رقم الجامعة من قبل القسم على الهاتف المسجل.

يجب على الطالب متابعة موقع التقديم وفِيْ حال حصول الطالب على رقم جامعي عليه متابعة موقع الجامعة.

يمكن للطالب متابعة حالته الجامعية من خلال نظام Odus Plus.

الرسوم الدراسية للبرامج الدراسية بجامعة الملك عبد العزيز

يوضح الجدول التالي تكلفة برنامج الدبلوم ومدة الدراسة فِيْ جامعة الملك عبد العزيز

إسم البرنامج المجموعة المستهدفة التكاليف لكل فصل دراسي (المملكة العربية السَعُودِيْة) التكاليف لكل فصل دراسي (باستثناء المملكة العربية السَعُودِيْة) مدة الدراسة دبلوم فِيْ العلاقات العامة الطلاب 5000 ريال 5000 ريال + ضريبة القيمة المضافة سنتان دبلوم شبكات الحاسوب الطلاب 6750 ريال 6750 ريال + ضريبة القيمة المضافة سنتان من التدريب الصيفِيْ دبلوم نظم المعلومات الجغرافِيْة والخرائط الطالبات فقط 5000 ريال 5000 ريال + ضريبة القيمة المضافة سنتان دبلوم فِيْ اللغة الإنجليزية الطلاب 5000 ريال 5000 ريال + ضريبة القيمة المضافة سنتان الدبلوم المهني فِيْ الاتصال المرئي الطلاب 8000 ريال + ضريبة القيمة المضافة 8000 ريال + ضريبة القيمة المضافة عام دبلوم فنون الطهِيْ الطلاب 10000 ريال 10000 ريال + ضريبة القيمة المضافة سنتان دبلوم تعقيم الطلاب 8000 ريال 8000 ريال + ضريبة القيمة المضافة سنتان من التدريب الصيفِيْ دبلوم التأمين الطلاب 8000 ريال 8000 ريال + ضريبة القيمة المضافة ثلاث سنوات دبلوم المبيعات المهنية الطلاب 8000 ريال + ضريبة القيمة المضافة 8000 ريال + ضريبة القيمة المضافة عام

هنا وصلنا إلى ختام مقالنا، ومن خلاله تعرفنا على جامعة الملك عبد العزيز، كَمْا تعرفنا على اختصاصات دبلوم جامعة الملك عبد العزيز 1444، كَمْا تعرفنا على دبلومات جامعة الملك عبد العزيز 1444 من المسافة وماهِيْ معايير القبول بجامعة الملك عبد العزيز 1443.