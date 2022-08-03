تخصصات رؤية 2030 للعمل فِيْ السوق السعودي

اختصاصات رؤية 2030 للعمل فِيْ السوق السعودي تندرج هذه الرؤية ضمن خطط المملكة العربية السَعُودِيْة للعمل على تطوير وتوسيع المناطق المتخلفة داخل المملكة، وبين هذه المجالات السياسية والثقافِيْة والترفِيْهِيْة والاجتماعية وغيرها. كَمْا تناقش المملكة خططًا تهدف إلى تعزيز القطاعات الحكومية وتقدم الدولة، إذا كانت المملكة تدرس هذه الرؤية لأول مرة منذ عام 2016.

تسعى هذه الرؤية أيضًا إلى تقليل الاعتماد على الخدمات النفطية ومنتجاتها وتسعى إلى التنويع الاقتصادي والتنمية لمختلف قطاعات المجتمع، بما فِيْ ذلك الصحة والتعليم ونمو البنية التحتية وتعطيلها.

هناك أيضًا أهداف لرؤية 2030، وهِيْ كَمْا يلي

العمل على تصنيع المعدات العسكرية وزيادة الإنفاق الحكومي.

زيادة النمو الاقتصادي بعيداً عن عائدات النفط.

السعي للحصول على صورة أكثر انفتاحًا للمملكة على العالم.

برامج رؤية السَعُودِيْة 2030

تتطلع المملكة إلى رؤية 2030 منذ الخامس والعشرين من عام 2016 للتطلع إلى مستقبل ورؤية للانفتاح على العالم، وقد كلفت المملكة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتنفِيْذ هذه الرؤية، وقد أدرجت الحكومة مجموعة من التخصصات التي تتكيف مع احتياجات رؤية 2030كَمْا حصلت الجامعات على تخصصات فنية ومهنية فِيْ العديد من المجالات بهدف الحصول على قوة عاملة مستقبلية قوية تعمل على إنشاء مشاريع جديدة داخل المملكة. وقد طورت الدولة قرابة 12 برنامجاً لتنفِيْذ مشاريع هذه الرؤية وتحقيق أهدافها. من بين هذه البرامج ما يلي

برنامج الإسكان. تحقيق التوازن المالي. برنامج التخصص. برنامج صندوق الإستثمارات العامة. برنامج التخصص. تنمية القدرات البشرية. جودة الحياة. أول الشركات الوطنية. تطوير القطاع المالي. تطوير وتطوير الصناعات المحَلْية والخدمات اللوجستية. التحول الوطني ورفع مستوى المعيشة. فِيْ خدمة الحجاج.

اهم اختصاصات رؤية 2030 للعمل فِيْ السوق السعودي

تهدف هذه الرؤية إلى الحد من البطالة داخل المملكة والتي تقدر بـ 11.6٪، والعمل على توفِيْر العديد من فرص العمل للشباب والخريجين الجدد من مختلف التخصصات للعمل من أجل تقدم وازدهار الدولة التي تشهدها المملكة العربية السَعُودِيْة. تسعى العربية للانفتاح على العالم وتلبية احتياجاته من متطلباته دون الحاجة إلى دول أخرى، وهناك العديد من التخصصات التي تتضمنها رؤية 2030، وهِيْ