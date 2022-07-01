تخصصات علم النفس فِيْ جامعة الملك عبدالعزيز 1444 وشروط القبول

تخصص تخصصات علم النفس بجامعة الملك عبد العزيز 1444 وشروط القبول للطالب فرصة الالتحاق بصفوف تخصص علم النفس من كلية رائدة ومتخصصة فِيْ المنطقة. دراسة هذا القسم فِيْ الكلية أمر مشجع. كونها من أوائل الجامعات التي فتحت قسم علم النفس وفروعه المختلفة. لذا وحتى اليوم نشرح تخصصات علم النفس فِيْ جامعة الملك عبد العزيز، بأهم التفاصيل.

جامعة الملك عبدالعزيز

جامعة الملك عبد العزيز من أوائل الجامعات فِيْ المملكة. تأسست عام 1387 هـ. كانت فِيْ الأصل جامعة خاصة، حتى جاء القرار الوزاري عام 1391 هـ بتحويلها إلى جامعة عامة مجانية للسعوديين وأبناء السعوديين من أم أو أب أجنبي أو للطلاب المبتعثين فِيْ الخليج، واحتلت المرتبة الرابعة كأكبر جامعة. A فِيْ الشرق الأوسط، وقد فازت أيضًا كواحدة من أفضل الجامعات حول العالم وفقًا للتصنيفات الدولية مثل تصنيف التايمز، تضم الكلية عددًا من الكليات التي تتجاوز عشرين كلية، بما فِيْ ذلك كليات فريدة ونادرة مثل الكلية علوم البحار والأرصاد والبيئة.

بكالوريوس علم نفس جامعة الملك عبد العزيز

قسم علم النفس بجامعة عبد العزيز، وهناك طريقتان لدراسته

أولاً بالالتحاق بقسم كلية الآداب.

ثانياً من خلال كلية التربية.

هذا كل شيء من أجل البكالوريوس. أما بالنسبة للدراسات العليا والدراسات العليا، فهناك برنامج “ماجستير فِيْ علم النفس” بشكل مستقل. تخصص فِيْ “التوجيه والإرشاد” كدبلوم فِيْ الجامعة، وعندما اكتملت من إعدادها، استقبلت الدفعة الأولى من الطلاب عام 1428 هـ، وبدأ عدد الطلاب الملتحقين بهذا القسم فِيْ الازدياد سنة بعد أخرى. الأهمية الكبرى لعلم النفس فِيْ حياة الإنسان الحديث.

بكالوريوس علم نفس جامعة الملك عبد العزيز

علم النفس هُو تخصص فِيْ كلية الآداب والتربية بالجامعة، بينما فِيْ مرحَلْة الدراسات العليا (ماجستير، دكتوراه) يختار الطالب البرنامج المناسب من بين البرامج التي تقدمها الكلية، مثل برنامج دكتور فِيْ الفلسفة، برنامج نفسي والإرشاد التربوي، وبرنامج الإرشاد وإصلاح الأسرة لبرنامج الدراسات العليا والبحث فِيْ علم النفس الشرعي، إلخ. ولكن علم النفس له تخصصات فِيْ الدبلومة وهِيْ

علم النفس السيبراني يتعلق بدراسة العقل وعلاقته بالسلوك وعلاقة الإنسان بالتكنولوجيا. إنه قسم جديد فِيْ علم النفس يتعلق بالتقنيات الرقمية الحديثة.

الإرشاد النفسي يبذل جهُودًا لاعتماد مناهج صحية للتعامل مع الذات والآخرين.

الإرشاد الأسري ويتناول كل ما يتعلق بالروابط الأسرية وكيفِيْة التعامل معها ومع مشاكلها بهدف تحقيق الانسجام الأسري الذي هُو أساس المجتمع الطبيعي.

جدير بالذكر أن هناك دورات تحت الاعتماد كإرشادات علم نفس فِيْ جامعة الملك عبد العزيز لتكون مستقلة بمفردها وهِيْ

القياس النفسي والتربوي.

الصحة النفسية.

علم النفس التربوي.

علم النفس التنموي.

أهداف دراسة علم النفس بجامعة الملك عبد العزيز

يعتبر قسم علم النفس من الأقسام الحيوية فِيْ مختلف جامعات المملكة العربية السَعُودِيْة، وله فِيْ جامعة الملك عبد العزيز على وجه الخصوص عدة أهداف

إعداد كوادر بشرية متخصصة فِيْ علم النفس وقادرة على مواكبة سوق العمل.

القدرة على إضافة وتوفِيْر التطوير المطلوب من خلال البحث العلمي واستخدامه لحَلْ الصعوبات النفسية والتربوية.

تقديم الإرشاد النفسي والتربوي الذي يساعد على تماسك المجتمع وتماسكه.

يهدف القسم إلى عقد ندوات علمية بشكل دوري. إنه مفِيْد فِيْ استكشاف أحدث المعلومات المتعلقة بعلم النفس وخطط تطويره وعلاقته بسوق العمل.

فرص وظيفِيْة لخريجي قسم علم النفس بجامعة الملك عبد العزيز

لا تزال الفرص فِيْ هذه الدورة تقدم الفرص والوعد – خاصة للتخصصات – بمستقبل مشرق على الرغم من العدد الكبير من الخريجين. فِيْما يلي مجالات العمل المتاحة لخريجي علم النفس بجامعة الملك عبد العزيز

قسم علم النفس بكلية التربية أستاذ علم النفس، أخصائي علم النفس المدرسي، المرشد النفسي بالمدرسة وكذلك روضة الأطفال، الأخصائي الاجتماعي.

قسم علم النفس بكلية الآداب أخصائي ومعالج نفسي فِيْ المراكز والمستشفِيْات النفسية.

دبلوم الإرشاد النفسي / دبلوم الإرشاد الأسري يفتح آفاقاً أمام خريج هذا القسم لممارسة بعض المهام المتعلقة بالإرشاد.

أخصائي نفسي فِيْ السجون والاستشارات والإصلاحيات.

العمل فِيْ مراكز رعاية المسنين.

عالم نفس فِيْ علم النفس الصناعي فِيْ المصانع والمختبرات.

عالم نفس عسكري.

اخصائية نفسية بوزارة الصحة.

الخطة الدراسية لتخصص علم النفس جامعة الملك عبدالعزيز pdf

يمكن للطالب الاطلاع على المقررات المفروضة عليه فِيْ قسم علم النفس خلال السنوات الدراسية الأربع على مستوى البكالوريوس من خلال تقرير المقرر وعدد الساعات المعتمدة التي تقدمها إدارة الكلية والوصول إليها من خلال الرَابِطْ “”.

شروط القبول قسم علم النفس جامعة الملك عبد العزيز

أن يلتحق الطالب بقسم الإدارة والتخصص الإنساني بجامعة الملك عبد العزيز، الأمر الذي يشترط أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل مرجح بنسب محددة

النسبة المرجحة للطالبات 40٪ ثانوية، 30٪ قدرة، 30٪ أداء أكاديمي.

النسبة المرجحة للطلاب 50٪ ثانوية، 50٪ قدرة.

بعد ذلك يجب على الطالب اجتياز العدد المخصص للساعات حسب الساعات التي تحددها الكلية والنجاح فِيْ الدورات ومن ثم استيفاء أي متطلبات مشتركة أخرى تعلنها إدارة الكلية للتقديم ويكون التفرقة بين الطلاب على أعلى. فِيْ الدرجات.

شروط القبول العامة لبرنامج ماجستير علم النفس بجامعة الملك عبد العزيز

لكي يلتحق الطالب بدرجة الماجستير فِيْ علم النفس، هناك عدة متطلبات عامة تحددها الكلية

درجة الطالب فِيْ المرحَلْة الجامعية جيدة جدًا.

أن يكون المتدرب حاصلاً على درجة علمية فِيْ علم النفس أو علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية أو التربية الخاصة ورياض الأطفال.

أن يحصل الطالب على 65 درجة كحد أدنى فِيْ القدرات العامة.

يجب أن يكون لدى المتعلم شهادة تفِيْد بأنه اجتاز اختبار اللغة الإنجليزية “IELTS 4” أو ما يعادله.

معدل تراكَمْي 50٪ فما فوق.

اختبار الكفاءة 40٪ أو أعلى.

يتم اختيار المرشحين أيضًا وفقًا لمدى اقتراب تخصص المتعلم من تخصص البرنامج وتشغل هذه النقطة 10٪ فِيْ عملية المفاضلة.

بالنسبة للطلاب العاملين، سيحتاجون إلى الحصول على موافقة من صاحب العمل للدراسة.

يجب على الطالب استيفاء باقي المتطلبات العامة مثل بطاقة الهُوية، صورة شخصية حديثة، شهادة البكالوريوس الأصلية … إلخ.

تابع لقسم علم النفس بجامعة الملك عبد العزيز

تعرض كلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز آخر أخبار تخصصات علم النفس بجامعة الملك عبد العزيز عبر الموقع الرسمي “”.

لذلك عرضنا من خلال سطور المقال السابق تخصصات علم النفس بجامعة الملك عبد العزيز 1444 وشروط القبول. علم النفس، أعداد الذين يقتربون منه فِيْ ازدياد. لما لها من شعبية كبيرة وأهمية فِيْ حياة رجل اليوم.