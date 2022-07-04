تخصصات كلية الاقتصاد والادارة جامعة الملك عبدالعزيز 1444 وشروط القبول

ما هِيْ اختصاصات كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز 1444 وشروط القبول .

كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز

تعتبر كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز من أعرق وأكبر الجامعات الخاصة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، والتي تعمل على تطوير الكادر المهني والأكاديمي منذ إنشائها عام 1387 هـ – 1967 م، وتسعى المملكة لدعم هذه الجامعة ضمن 28 جامعة بالمملكة، حيث تعادل حصتها السنوية من ميزانية الدولة 1.6 مليار دولار أمريكي، من أجل منح شهادات معتمدة محَلْيًا ودوليًا.

كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز

تتكون كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز من عدد من التخصصات، تقدم من خلالها عددًا من الدرجات العلمية، فضلاً عن تقديم عدد من الشهادات المتخصصة، فضلاً عن برامج الدراسات العليا. فِيْما يلي اختصاصات كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز لعام 1444 هـ

إدارة الأعمال.

اقتصاد.

الإدارة العامة.

محاسبة.

علوم.

إدارة الخدمات الصحية والمستشفِيْات.

نظم المعلومات الإدارية.

قسم الاقتصاد.

قسم التسويق.

قسم إدارة الموارد البشرية.

الإدارة العامة وتشمل الإدارة العامة العامة. التطوير التنظيمي والإداري.

العلوم السياسية (للرجال فقط) وتشمل الاقتصاد السياسي العالمي. السياسة العامة والتنمية.

قسم الاقتصاد للطالبات ويشمل النقود والمؤسسات المالية. تأمين.



دراسات عليا، كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة الملك عبد العزيز

فِيْما يلي درجات الماجستير فِيْ كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز لعام 1444 هـ

ماجستير فِيْ المحاسبة المهنية.

ماجستير فِيْ إدارة الأعمال التنفِيْذية.

ماجستير تنفِيْذي السياسة العامة

ماجستير فِيْ القانون والممارسة المهنية.

الخدمات الصحية ماجستير والمستشفِيْات.

شروط القبول فِيْ كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز

تبدأ الدراسة فِيْ كلية الاقتصاد والإدارة بسنة تحضيرية للكليات ذات المسارات العلمية، لتلتحق بعد ذلك بالتخصصات المتاحة فِيْ الكلية، مع العلم أن هناك إمكانية للقبول المباشر فِيْ كلية الأعمال والاقتصاد على مستوى البكالوريوس من خلال توفر بعض الشروط والفحوصات المطلوبة من المتقدمين والمتقدمين، وفِيْما يلي سنقوم بفحص شروط قبولك فِيْ جامعة الاقتصاد والإدارة لكل مرحَلْة تعليمية للعام 1444 هـ

شروط القبول بكلية الاقتصاد والإدارة جامعة الملك عبد العزيز بكالوريوس

وضعت كلية الاقتصاد والإدارة متطلبات معينة يجب على المتقدمين للحصول على درجة البكالوريوس بدوام كامل استيفاؤها، ويتم إبراز هذه المتطلبات على النحو التالي

الجنسية السَعُودِيْة للمتقدمين. يستثنى من ذلك الطلاب من أم سعودية أو أم لأب سعودي.

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. شريطة عدم مرور خمس (5) سنوات.

إذا كان مقدم الطلب موظفًا فِيْ مؤسسة عامة أو خاصة، فِيْجب أن يوافق هذا الكيان على الحضور والتسجيل فِيْ الكلية.

إتمام اختبارات الكفاءة والأداء.

توخي الدقة فِيْ إدخال البيانات عند التسجيل فِيْ الجامعة ومطابقتها مع الوثائق الرسمية.

لا يجوز فصل المتقدم من أي جامعة لأي سبب تأديبي، مع العلم أنه إذا تم العثور على ذلك بعد إجراءات القبول، فسيعتبر قبوله ملغى.

شروط القبول بكلية الاقتصاد والإدارة جامعة الملك عبد العزيز ماجستير

بالنسبة لطلبة الدراسات العليا، هناك شروط معينة يجب اعتمادها من قبل عمادة الدراسات العليا للقبول فِيْ هذه المرحَلْة للطلاب والطالبات وهِيْ كالتالي

يشترط فِيْ الطالب المتقدم للحصول على درجة الماجستير أن يكون سعوديًا. أو الحاصلين على منحة رسمية للطلاب غير الحاصلين على الجنسية السَعُودِيْة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

يجب أن يكون المتقدم لائقا طبيا.

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة جامعية ذات صلة بالجامعة ومعترف بها.

أن يكون الطالب حاصلاً على تقدير عام جيد أو ما يعادله من جامعات بالخارج.

ألا تقل درجته فِيْ الدورات المتخصصة عن جيد جدًا.

يجب تقديم ورقتين بحثيتين لأساتذة الجامعة.

استيفاء المتطلبات التي يقررها مجلس الكلية.

مطلوب فصلين دراسيين من الدراسة بدوام كامل خلال فترة الدراسة.

متطلبات التحويل إلى كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز

يمكن للطلاب التحويل إلى كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز بعد التأكد من استيفاء الشروط الموضحة أدناه

أن يكون الطالب المنتقل للكلية سعودياً. يُسمح أيضًا بالتسجيل للطلاب من أم سعودية أو أب سعودي.

التحويل إلى نفس التخصص الذي درسه فِيْ الجامعة السابقة. بشرط ألا تقل عن 18 ساعة مؤهلة.

درس فصلين دراسيين على الأقل فِيْ التخصص الذي ينتقل منه بشرط مرور 30 ​​ساعة دراسية على الأقل.

سيتم قبول الطلاب على أساس مقارن، اعتمادًا على الأماكن المتاحة.

يجب تقديم مبرر مقبول للتحويل إلى الجامعة.

أن يكون الطالب فِيْ النظام العادي بالجامعة التي انتقل منها.

يجب أن يدرس الطالب فِيْ إحدى الجامعات المعترف بها فِيْ المملكة.

لا يمكن التحويل من درجة إلى أخرى.

يجب ألا يتم فصل الطالب أو مغادرة الجامعة التي ينتقل منها، وإذا وجد، فسيتم إلغاء طلب التحويل.

ألا يكون الطالب قد أكَمْل 50٪ من متطلبات التخرج فِيْ برنامج الدراسة فِيْ الجامعة التي سينتقل منها.

أي مساق بدرجة أقل من جيد (C) أو ما يعادله بتقدير 70 من 100 لن يحتسب للطالب.

يجب إحضار صورة مصدقة من السفارة السَعُودِيْة للطلاب المنتقلين خارج المملكة.

إذا كان الطالب موظفًا لدى أحد أصحاب العمل يجب الحصول على موافقة صاحب العمل.

ألا يقل المعدل التراكَمْي للطالب عن النسب التالية (3 من 5) أو (2.5 من 4). (85 من 100) فِيْ نسبة النظام.



أندية تابعة لكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز

تقدم كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز عددًا من الأندية التعليمية التي ستكون بمثابة تطبيق عملي بالإضافة إلى المسار النظري، بهدف تنمية مهارات الطلاب وإثراء معارفهم فِيْ التخصصات التي تطرحها الكلية. هذه النوادي كالتالي

نادي التميز.

نادي الأنظمة.

نادي التسويق.

نادي المحاسبة.

نادي الموارد البشرية.

نادي العلوم السياسية.

نادي التمويل والاستثمار.

دورات كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز

تبنت كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز خطتها التعليمية فِيْ الدورات الأكاديمية لستة أقسام علمية وستة برامج دراسية لدرجة البكالوريوس و 5 برامج لدرجة الماجستير و 4 برامج أخرى لدرجة الماجستير الخاصة، وذلك بهدف تحديد جميع المواد التي يدرسها الطالب خلال مسيرته التعليمية بالكلية. عرض المقررات الأكاديمية فِيْ كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز.

معدل القبول فِيْ كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز 1444

لم تحدد كلية الاقتصاد والإدارة معدل القبول والنسبة المطلوبة لعام 1444، حيث تختلف النسبة المئوية والنسبة من سنة إلى أخرى حسب عوامل مختلفة، أهمها عدد الطلاب من كلا الجنسين، العدد من الأساتذة والعديد من العوامل الأخرى القبول والفرز الأولي على أساس الرغبة الأولى للطلاب المتخرجين من المرحَلْة الثانوية ضمن التخصصات المتاحة فِيْ الجامعة.

ينتسب إلى كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز

يمكن لكل من الرجال والنساء الانتقال إلى رَابِطْ كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز “” للحصول على جميع الخدمات الطلابية عبر الإنترنت التي تقدمها الجامعة، بالإضافة إلى إمكانية التسجيل فِيْ المواد الدراسية وجميع الأنشطة ذات الصلة.

وفِيْ الختام شرحنا لكَمْ اختصاصات كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز 1444 وشروط القبول وأرفقنا فِيْ جميع سطور المقال مقررات كلية الاقتصاد والإدارة، وقد ذكرنا أيضًا الأندية المرتبطة بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز، وقد توصلنا إلى رَابِطْ الكلية لسهُولة الوصول إليها.