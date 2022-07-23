تخصصات كلية التقنية بجازان للبنات 1444 ونسب القبول ، دائماً ما يتسائل الكثير من الطلاب حول التعرف على تخصصات جامعة التي يودون الالتحاق بها والشروط الخاص بها ، ويعد ذلك الامر من الامور التي أثارت الإهتمام لدى الكثير من الطلاب ، ومن تلك الجامعات التي تم التسائل عنها وعن التخصصات التي تحتويها تخصصات كلية التقنية بجازان للبنات 1444 ونسب القبول ، تابعوا معنا .

الكلية التقنية بجازان

كلية جازان التقنية هي إحدى الكليات غير الربحية التي ظهرت بشكل كبير في المملكة العربية السعودية. نشأته في مطلع عام 1423/1422 هـ. الجدير بالذكر أنها بدأت بـ (3) تخصصات فقط، ومع المثابرة والعمل الجاد زادت هذه التخصصات لتصبح (9) أقسام تضم (6) أقسام، ويوجد بالجامعة ما يقرب من 130 موظفًا إداريًا وعضوًا في التدريب. ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المسجلين حوالي 4،400 متدرب في جميع الفروع البارزة بالكلية على النحو التالي

فرع كلية فرسان.

فرع الكلية بالعارض.

فرع الكلية في العيدابي.

فرع الكلية في الداير “أصبح مؤخرا كلية تقنية مستقلة”.

موعد التسجيل في الكلية التقنية بجازان للبنات

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بالكلية التقنية بمحافظة جازان للبنين والبنات عن برامج البكالوريوس للعام 1444 هـ حسب المواعيد المرفقة أدناه

سماح بالدخول الموعد فتح بوابة التسجيل للدبلوم بالكلية التقنية اعتباراً من يوم الأحد 25 / ذي الحجة / 1443 هـ الموافق 24 / يوليو / 2022 م إجراءات الفرز والمراسلات مع المقبولين تبدأ من يوم الأحد الموافق 02/1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م. وينتهي يوم الثلاثاء 4 / محرم / 1444 هـ الموافق 02 / أغسطس / 2022 م. القبول النهائي ودفع رسوم التسجيل تبدأ يوم الأحد الموافق 7 / آب / 2022 م الموافق 09 / محرم / 1444 هـ. وتستمر حتى يوم الخميس 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م.

اختصاصات كلية جيزان التقنية للبنات

قامت الكلية التقنية بإتاحة بعض التخصصات والبرامج التي تستقطب الطالبات فقط داخل الكلية للعام 1444 هـ. هذه التخصصات هي كما يلي

قسم تكنولوجيا الخياطة وإنتاج الملابس ويشتمل على البرامج التالية تصميم الأزياء. الخياطة وإنتاج الملابس.

قسم تكنولوجيا التجميل ويشمل العناية بالبشرة والمكياج. العناية بالشعر.

دائرة السياحة والضيافة وتشمل الاتي أدارة الحدث.



والجدير بالذكر أن الكلية التقنية تضم العديد من التخصصات الفنية الأخرى المتاحة لكلا الجنسين والبنين والبنات، ومن أبرز هذه التخصصات ما يلي

متخصصة في برامج الأمن والسلامة.

برنامج تخصص النجارة.

مراقبة الغذاء والصحة.

برامج المحركات والمركبات.

تخصص محاسبة.

الميكانيكا واللحام.

إلكترونيات.

تخصص الحاسوب.

التخصص في السياحة والضيافة.

التخصصات الفنية الإدارية.

التخصصات الكهربائية.

الإتصالات.

تكنولوجيا الطباعة.

تخصص التبريد والتكييف.

تخصصات التدريب الفني للبيانات.

التكنولوجيا المدنية والمعمارية.

التسجيل بالكلية التقنية بجازان للبنات 1444

يمكن للطالبات التسجيل في الكلية التقنية بجازان إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية

دخول السرداب وموقع التسجيل بالكلية “”.

اختر نوع الهوية من القائمة المنسدلة، والتي تتضمن ما يلي الهوية الوطنية. بطاقة عائلية. معرف المقيم. إقامة لأبناء السعوديات.

أدخل رقم الهوية.

أدخل تاريخ الإصدار وانتهاء الهوية.

تحديد سنة الميلاد بالتاريخ الهجري.

اكتب رقم بطاقة الحالة لوالدة المتقدم.

حدد مكان المشكلة.

تحديد نوع هوية الأم.

أدخل جنسية مقدم الطلب.

اكتب اسم الأم الكامل.

أدخل رقم الهاتف المحمول وقم بتأكيده.

اكتب رسالة بريد الكتروني.

أدخل رمز التأكيد.

يجب التحقق من صحة المعلومات والبيانات التي تم إدخالها.

انقر فوق “تسجيل”.

اتبع التعليمات لإدخال الرغبات حسب أولويات كل طالب والبرنامج المراد التسجيل فيه.

شروط القبول والتسجيل في الكلية التقنية بجازان للبنات

كشفت عمادة القبول في الكلية التقنية بجازان عن شروط ومعايير القبول للطالبات العام الدراسي 1444 هـ. يتم تمييز هذه الشروط على النحو التالي

أن يتوفى طالب الخدمة وهو يحمل الجنسية السعودية أو من أم سعودية.

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة أخرى معادلة. بشرط ألا يكون قد مضى على الشهادة (5) سنوات.

يجب أن يكون المتقدم لائقًا بدرجة كافية.

ألا يزيد عمر المتقدم عن خمسة وعشرين (25) سنة.

يجب ألا يكون المتقدم حاصلاً على أي شهادة تتعلق بدرجة جامعية من الدرجة العليا أو المتوسطة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ألا يكون الطالب مفصولاً من الكلية أو المعهد التعليمي لأسباب تأديبية.

بدوام كامل، ليس من الضروري التقدم لأي من البرامج التدريبية خلال نفس الفترة.

يجب دفع رسوم التسجيل وهي حوالي 200 ريال سعودي.

معدلات القبول لطالبات الكلية التقنية بجازان 1444

كانت معدلات القبول في الكلية التقنية بجازان للطالبات لعام 1444 هـ كما يلي

وتتم المقارنة بين الطالبات على أساس النسبة المرجحة، وبعض النسب الأخرى التي يتضح منها ما يلي (معدل الثانوية العامة التراكمي 50٪ + اختبار القدرات 30٪ + درجة التحصيل 30٪).

أما باقي المسارات الأخرى في الكلية، فيتم تمييز الطالبات بالنسب التالية النسبة التراكمية لشهادة الثانوية العامة 60٪. معدل اختبار الكفاءة العام هو 40٪. مطلوب تخرج جديد.



المستندات المطلوبة للتقدم للالتحاق بالكلية التقنية بجازان

هناك العديد من الأوراق الرسمية والمستندات الداعمة التي يجب تقديمها عند التقديم على أحد التخصصات المتاحة للطالبات في الكلية التقنية بجازان، وهذه المستندات هي كما يلي

شهادة الثانوية العامة.

وثيقة تؤكد حسن سيرة وسمعة مقدم الطلب.

أي أوراق مطلوبة للتسجيل في الكلية التقنية.

نسخة من البطاقة العائلية.

صورة من الهوية الوطنية مع الاصل مرفق بها للمطابقة.

إرفاق صورة شخصية حديثة لمقدم الطلب مقاس 4 * 6.

توقيع وقبول اتفاقية قبول المتدرب إلكترونيًا.

إشعار قبول الطالب.

طرق التواصل مع الكلية التقنية بجازان

يمكن لجميع الطالبات التواصل مع الكلية التقنية من خلال قنوات الاتصال التي وفرتها للطالبات والتي تتمثل فيما يلي

الدليل الشامل لأرقام الكلية التقنية بالمملكة العربية السعودية “”. رقم الاستفسارات للبنات 0173346287. رقم الفاكس 073152882. رقم الدعم الفني 0112896699.

البريد الإلكتروني .

بوابة الدعم الفني “”.

كلية تويتر التقنية للبنات “.

رابط موقع الكلية التقنية بجيزان

توفر كلية جازان التقنية رابطًا إلى الموقع الرسمي للكلية، والذي يمكن الوصول إليه مباشرة “” والاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بهذه الكلية. جازان لسنة 1444 هـ.

وفي النهاية لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر المعلومات المهمة حول التعرف على تخصصات كلية التقنية بجازان للبنات 1444 ونسب القبول ، و المستندات المطلوبة للتقدم للالتحاق بالكلية التقنية بجازان ، و شروط القبول والتسجيل في الكلية التقنية بجازان للبنات .