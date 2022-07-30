تخصصات كلية العلوم الصحية التطبيقية، حدثت مجموعة كبيرة من التقنيات العلمية في الكثير من المجالات وخصوصا في المجالات العلمية الطبية بالتزامن مع التطور الكبير و التكنولوجيا التي أتت مع القرن الواحد والعشرين ، وجاءت جميع التخصصات العلمية والطبية من قبل مجموعة كبيرة من المفكرين والعلماء والجهات المعنية ، كما استعدت الحاجة الى وجود اشكال انواع من العلاجات والوقاية من التطورات التي حدثت في العالم.

اختصاصات كلية العلوم الصحية التطبيقية

تتيح كلية العلوم الصحية التطبيقية الفرصة للطلاب لاختيار القسم والتخصص المناسب لهم من بين تخصصاتها العديدة، وذلك بسبب النسبة التي حصل عليها الطالب من شعبته العلمية.

تحتوي هذه الجامعة على الكثير من الأقسام المختلفة، ويمكن تلخيص مجالات كلية العلوم الطبية التطبيقية في النقاط التالية

التخصص في الإدارة الطبية.

متخصصون في الأجهزة الطبية.

تخصص المختبرات الطبية.

تخصص زراعة الأسنان.

كانت هناك بعض الأقسام المختلفة لهذه التخصصات بداية عام 2022، حيث كانت أقسام كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة بني سويف على النحو التالي

يقوم قسم البصريات بإعداد علماء متخصصين في علوم الرؤية والبصريات.

قسم التخدير والعناية المركزة لإعداد أطباء التخدير.

قسم الأشعة هو المسؤول عن إعداد الأطباء المسؤولين عن الأشعة التشخيصية والعلاجية.

قسم الإدارة الصحية وتكنولوجيا المعلومات الإدارية، وهو المسؤول عن إعداد العلماء المتخصصين في هذا المجال.

قسم الصحة العامة والتغذية.

كما كانت هناك بعض التخصصات المختلفة لهذه الجامعة بمحافظة المنوفية منها

قسم العناية الحرجة.

قسم الطب الوقائي.

قسم التسجيل والإحصاء الطبي.

كما كانت هناك بعض التخصصات الأخرى في الجامعات الخاصة، منها

قسم تقنية الأجهزة الطبية.

قسم الأجهزة الطبية الحيوية.

قسم التمريض.

قسم رعاية الجهاز التنفسي.

قسم الأشعة والتصوير الطبي.

قسم المعامل الطبية.

قسم تكنولوجيا علوم الأشعة.

رسوم كلية العلوم الصحية التطبيقية

بعد التعرف على تخصصات كلية العلوم الصحية التطبيقية، سنتعرف على المصاريف الخاصة التي حددتها إدارة الكلية، حيث أن لكل فرع من فروع هذه الكلية مصروفاته الخاصة، ومصاريف جامعة العلوم الصحية التطبيقية هي في النقاط التالية

تبلغ رسوم كلية العلوم الصحية التطبيقية بالقاهرة 24 ألف جنيه مصري.

متوسط ​​مصروفات كلية العلوم الصحية التطبيقية في 6 أكتوبر 29،500 جنيه مصري.

– تبلغ مصروفات كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة فاروس والتي تضم مصريين وفلسطينيين 50 ألف جنيه مصري.

لكن بالنسبة لجامعة 6 أكتوبر اختلفت المصروفات حسب تخصصات كلية العلوم الصحية التطبيقية حيث كانت

سعر مصروفات قسم الصيدلة للعام الدراسي الواحد 59 ألف جنيه مصري.

قسم الاسنان مصروفاته الخاصة تبلغ 94.220 جنيه مصري.

يقوم قسم الهندسة بدفع مصروفات عام دراسي واحد إلى 46 ألف جنيه مصري.

تبلغ مصروفات قسم العلاج الطبيعي 51 ألف جنيه في عام دراسي واحد.

سعر مصروفات قسم الأسنان للعام الدراسي الواحد يصل الي 71 ألف جنيه مصري.

وقسم الأجهزة الحيوية بالبنوك يصل إلى 35 ألف جنيه سنويا.

تبلغ مصروفات قسم التمريض الخاص 18 ألف جنيه سنويا.

بالإضافة إلى هذه الرسوم، هناك بعض الرسوم التي يتم إضافتها لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بكل كلية، وهذه الرسوم هي كما يلي

مصروفات الطلاب المصريين 1000 جنيه مصري، رسوم ملف، 500 جنيه مصري، رسوم اختبار القبول، 100 جنيه مصري، رسوم إضافة رغبة أخرى.

رسوم الطالب الدولي 100 دولار كرسوم ملف، 100 دولار رسوم اختبار القبول، 50 دولار رسوم كتابة الخطاب الثاني.

المستندات المطلوبة للتسجيل في كلية العلوم الصحية التطبيقية

هناك بعض الأوراق والمستندات التي يجب على الطالب تقديمها حتى يتمكن من الالتحاق بهذه الكلية، وتشمل هذه الأوراق

نسخة من إيصال سداد كافة المصاريف المستحقة.

أصل شهادة الثانوية العامة للطالب.

نسخة من أصل إيصال مكتب التنسيق.

نسخة من بطاقة الطالب حتى يتم تأكيد محل إقامته.

نسخة من بطاقة الترشيح للكلية التي سبق تقديمها للطالب.

شروط القبول في كلية العلوم الصحية التطبيقية

وضعت كلية العلوم الصحية التطبيقية بعض الشروط الخاصة للقبول، ويجب على الطلاب استيفاء هذه الشروط حتى تتم الموافقة عليها، ومنها

يجب على الطالب الذي يرغب في الالتحاق بكلية العلوم الصحية التطبيقية أن يجتاز اختبار القدرات بدرجة لا تقل عن 65.

يجب على الطالب المتقدم للقبول في هذه الكلية التأكد من أن اختبار التحصيل لا يقل عن 60 درجة.

يجب على الطالب المتقدم للدراسة في هذه الكلية اجتياز الاختبارات البدنية وأن يكون لائقًا بدنيًا.

أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية.

من أهم شروط القبول في هذه الكلية أن يجتاز الطالب اختبار اللغة الذي تجريه الكلية قبل قبول الطالب في الكلية.

الطالب الذي يقدم أوراقه للالتحاق بهذه الكلية خلال فترة زمنية لا تزيد عن 5 سنوات من فترة حصوله على شهادة الثانوية العامة.

يجب أن يكون لدى الطالب معدل تراكمي لا يقل عن 85٪ من مجموع درجات الثانوية العامة.

شروط الدراسة في كلية العلوم الصحية التطبيقية

لا توجد هذه الكلية المتميزة في كثير من محافظات مصر حيث تقع في 5 محافظات ولكنها تقتصر على كليتين حكوميتين فقط والثلاث الأخرى خاصة بشرط أن تكون الفترة الزمنية التي يقضيها الطالب في هذه الكلية 4 سنوات.

ومع ذلك، هناك بعض الأقسام التي تستمر فيها الدراسة لمدة 5 سنوات بشرط أن تكون السنة الخامسة هي سنة التميز. تستقبل هذه الكلية الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الشعبة العلمية سواء كانت علوم علمية أو علوم رياضية.

وقد تم اعتماد هذه الكلية في توفير العديد من فرص العمل لطلابها بسبب التخصصات المختلفة لكلية العلوم الصحية التطبيقية، ويمكن للطالب العمل مباشرة بعد تخرجه من تلك الكلية.

مجالات عمل أقسام كلية العلوم الطبية التطبيقية

بعد تخرج الطالب من تلك الكلية لديه العديد من فرص العمل المختلفة التي تساعد على رفع مستواه الاجتماعي، ومن تخصصات كلية العلوم الصحية التطبيقية ما يلي

تقني للعلوم المرئية وعلوم الرؤية.

متخصص في الأقسام الطبية المختلفة، ويمكنه العمل في المراكز الطبية الخاصة والمستشفيات الحكومية والخاصة ومراكز الأشعة والمختبرات.

مجالات الصحة النفسية وطب المجتمع والبيئة.

كلية العلوم الصحية التطبيقية، هي واحدة من ابرز واهم الكليات التي تتعتبر من الجامعات المتتخصصة في الجامعات المصرية، بدأت في تلقي أول دفعاتها في عام 2014 ميلاديًا، وهذه الكلية توجد في اربع جامعات فقط على مستوى دولة مصر و الاربع جامعات منها جامعتين حكوميتين في جامعة بني سويف، وجامعة المنوفية.