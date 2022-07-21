تخصص التصميم والازياء كم موزونة ، يعد من الأمور الشائعة قيام الطلاب بالبحث حول المعدلات الخاص بالقبول لدخور الكليات والجامعات ، ودائماً ما يتم البحث حول ذلك من قبل طلاب المرحلة الثانوية داخل المملكة العربية السعودية ، و يعد تخصص الخاص التصميم والازياء من التخصصات المهمة التي تتيحها الجامعات داخل المملكة العربية السعودية ، فما مقدار وزنه ، تابعوا معنا .

تخصص التصميم والموضة في السعودية

يعد تخصص التصميم والموضة من التخصصات التي تقدمها معظم الجامعات في المملكة العربية السعودية، مثل جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وجامعة الملك عبد العزيز، والعديد من الجامعات الأخرى التي تضم كليات تصميم مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تختلف معدلات القبول في كلية التصميم وتخصص الأزياء من جامعة إلى أخرى بناءً على لوائح وشروط كل جامعة.

كم هو تخصص التصميم والموضة

تختلف النسبة المرجحة لتخصص التصميم والموضة في المملكة العربية السعودية باختلاف الكليات والجامعات.

تخصصات التصميم والموضة

، ما هو وزن جامعة الأميرة نورة

تم تحديد النسبة الموزونة في جامعة الأميرة نورة لتخصص التصميم والموضة على النحو التالي

الثانوية العامة النسبة الموزونة 50٪.

اختبار القدرات معدل القبول 25٪.

الاختبار التحصيلي معدل القبول 25٪.

تخصص التصميم والموضة كم هي جامعة الملك عبد العزيز

تشمل النسبة المرجحة لتخصص التصميم والموضة بجامعة الملك عبد العزيز ما يلي

الثانوية العامة النسبة الموزونة 40٪.

اختبار القدرات 30٪ معدل القبول.

الاختبار التحصيلي معدل القبول 30٪.

مجالات العمل المتوفرة لتخصص التصميم والموضة

بعد التخرج من تخصص التصميم والموضة في الجامعات السعودية، يمكن للخريجين الالتحاق بالمجالات التالية

العمل في مصانع النسيج.

العمل في بيوت الأزياء المحلية والعالمية.

العمل في مشاريع مختلفة (صغيرة ومتوسطة وكبيرة)

العمل في مجالات تسويق الأزياء باستخدام أحدث الأساليب التقنية.

العمل في مختبرات الجودة (المواصفات والمعايير).

العمل في مجالات هندسة النسيج وتطبيقات تكنولوجيا النانو.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد اوضحنا لكم عبر السطور السابقة من موضوعنا اعلاه حول التعرف على تخصص التصميم والازياء كم موزونة في السعودية ، و تخصص التصميم والموضة كم هي جامعة الملك عبد العزيز ، و مجالات العمل المتوفرة لتخصص التصميم والموضة .