تخصيص 500 موظف لتنظيم دخول وخروج وتنقلِ قاصدي الحرم المكي

عينت وكالة إدارة النعم والاكتظاظ برئاسة شؤون الحرمين الشريفين 500 موظف ميداني مؤهل ومدرب لتنظيم دخول وخروج وتنقل الحجاج إلى الحرم المكي عبر الممرات والممرات والأبواب. تكلفهم الرئاسة بخدمتهم وفق معايير ونسب تراعي الخطط التشغيلية للمواسم وأوقات الوصول إلى المسجد الكبير على مدار العام.

وبين وكيل الوزارة للتجمع وإدارة الحشود المهندس نزار بن حمزة علاء الدين، أن خطة الوكالة لتجميع وإدارة الحشود خلال موسم العمرة تتضمن تخصيص ساحة ودور أرضي للحجاج، ودور أول لغير المعتمرين، و تنظيم حركة المصلين أثناء أوقات الصلاة في المواقع المخصصة لتوسعة الملك فهد داخل المسجد والتوسعة السعودية الثالثة وخروج الدور الأول والساحات الخارجية حيث تقوم الوكالة بتجهيز كافة السعات لدخول الحجاج والمؤمنين مع إجراءات وآليات منهجية لإدارة الحشود خلال المواسم، مع وضع خطط مسبقة بالتنسيق والتنسيق الفعال والمستمر مع الجهات المشاركة المختلفة وتلك المتعلقة بالخدمات المعارة للمسجد الكبير وحجاجه.

تنظيم دخول وخروج الحجاج إلى الحرم المكي

من جهته، صرح مدير إدارة التوجيه المكاني بالحرم المكي المهندس حسن بن عبد الله محمد، بأن دائرة التوجيه المكاني تراقب الملاحظات المتعلقة بمسارات حركة الحجاج داخل المسجد الكبير وساحاته، وتنفيذ الحلول الإرشادية والتشغيلية والبدائل لمعالجة وتحسين الخدمات الإرشادية في جميع أنحاء المسجد الحرام، بالتنسيق مع جميع أجهزة وإدارات الرئاسة والجهات ذات الصلة، وكذلك عقد ندوات واجتماعات دورية لمناقشة التطورات في نظام التوجيه المكاني. للتجمعات، وتفعيل الدراسات المختلفة ومقترحات التنمية، وآليات تحديد المسارات والمصليات وفق المخطط الذي وضعه “قسم تخطيط التجمعات” ومحاكاتها ميدانياً في مواقع مختلفة.

وأشار إلى أن الإدارة قامت بتركيب وتطوير لوحات توجيه متنقلة تتكامل في توزيعها مع نظام التوجيه المكاني في الجامع الكبير وممراته وساحاته، وصياغة عبارات في لوحات التوجيه التي تخدم محتوى الحجاج. . لبيت الله وتوجيههم إلى أماكن أداء الوظائف بما في ذلك المزايا وأهمها سهولة النقل والتركيب في حالة حدوث تغيير في المخططات الإستراتيجية مداخل ومخارج المسجد الكبير، حيث يظهر يمكن أن يرى من مسافات طويلة. لأنه مزود بوظيفة التحكم بالارتفاع حسب الحاجة.