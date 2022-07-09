تخطيط الأهلي تطالب سواريش بحسم موقف كهربا وريان

تستعد لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي لعقد اجتماع مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس خلال الأيام المقبلة لحل عدة ملفات مهمة تتعلق بكرة القدم.

ملف اللاعب المعار مدرج في أعلى الملفات التي تنوي لجنة التخطيط مناقشتها مع سواريش وعلى رأسها الثنائي أحمد ياسر ريان ومحمود عبد المنعم كهربا.

وتريد لجنة التخطيط عرض موقف الثنائي، كهربا وريان، على البرتغالي ريكاردو سواريس، لحسم مصيرهم، سواء العودة للفريق أو إعارتهم، خاصة وأن اللجنة ترى ضرورة عودة كهربا. مرة أخرى، ولكن في انتظار رأي المدرب.

وفي السياق ذاته، قرر مديرو النادي الأهلي مصير الدولي المغربي بدر بانون مدافع الفريق، بعد رفض العرض الذي قدمه النادي القطري لتولي خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت مصادر داخل الأهلي إلى أن بدر بانون سيواصل تدريباته مع المارد الأحمر بشكل طبيعي لحين وصول عرض جديد للاعب.