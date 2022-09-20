تخفيضات الماجد للعود اليوم الوطني السعودي 92 لعام 1444، اليوم الوطني السعودي من ابزر واهم المناسبات الوطنية والتاريخية في المملكة العربية السعودية والتي يحتفل بها المواطنين في المملكة السعودية واحياء جو المرح والسعادة في نفوس وارواح السكان بالمملكة العربية السعودية وهذا اليوم العظيم هو ذكرى توحيد بلاد الحجاز وملحقاتها تحت راية واحدة لا إله الا الله محمد رسول الله على يد مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

الماجد لليوم الوطني السعودي للعود

شركة الماجد للعود هي شركة معروفة في المملكة العربية السعودية. تأسست عام 1956 م لتقديم المزيد لصناعة العطور في المنطقة العربية وليس فقط في المملكة. تعتبر شركة الماجد للعود من أهم الشركات الرائدة في هذا المجال. لديها أكثر من 60 عامًا من الخبرة في صناعة العود والعطور ومنتجاتها، وتقوم أيضًا بابتكار خطوط جديدة لتوسيع قاعدة العملاء في الكويت والإمارات العربية المتحدة.

عروض الماجد للعود باليوم الوطني

أعلنت شركة الماجد للعود عبر موقعها الرسمي أنها تطرح عروضاً على كافة منتجاتها بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 في المملكة العربية السعودية. الشركة في المملكة أو عن طريق الشراء من خلال المتجر الإلكتروني الذي يمكن زيارته مباشرة “.

عروض اليوم الوطني للماجد

يعرض الجدول التالي أبرز عروض شركة الماجد للعود بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية، ويمكن الاطلاع على جميع العروض والتخفيضات “

المنتج السعر الأصلي السعر بعد الخصم ارين عود رقم 30 – 14 جم 886.00 ريال 443.00 ريال عود هوم 28 جم 70.00 ريال سعودي 35.00 ريال سعودي عود هوم – 100 جم 242.00 ريال سعودي 121.00 ريال عرين عود فاخر رقم 20 – 28 جم 2،404.00 ريال 1،202.00 ريال سعودي عرين عود رقم 35 – 28 جم 1،128.00 ريال 564.00 ريـال عرين عود رقم 40 – 14 جرام 391.00 ريـال 196.00 ريال سعودي ارين عود رقم 45 – 14 جرام 253.00 ريـال 127.00 ريال سعودي ارين عود رقم 50 – 14 جم 150.00 ريال سعودي 75.00 ريال سعودي أرين عود فاخر رقم 20-14 جم 1،202.00 ريال سعودي 601.00 ريال عرين عود رقم 30 – 28 جم 1،772.00 ريـال 886.00 ريال

تخفيضات اليوم الوطني للعطور الماجد 92

الجدول التالي يوضح خصومات الماجد للعود على العطور الرجالية والنسائية بمناسبة اليوم الوطني 92 للمملكة العربية السعودية

المنتج السعر الأصلي السعر بعد الخصم عطر برنس – 28 مل 230.00 ريال 115.00 ريال سعودي عطر سوبلايم بعبس – 75 مل 208.00 ريال سعودي 104.00 ريال سعودي عطر ميال بلس – 100 مل 230.00 ريال 115.00 ريال سعودي عطر مخلط ملكي بلس – 50 مل 346.00 ريال 173.00 ريال سعودي عطر معاني – 70 مل 346.00 ريال 173.00 ريال سعودي

رابط تخفيضات الماجد للعود لليوم الوطني 92

يمكنك الذهاب الى المتجر الالكتروني لشركة الماجد للعود مباشرة “” للتعرف على جميع المنتجات التي تقدمها الشركة والتي تشمل العطور والزيوت العطرية والعود والبخور والأسعار والزعفران وبعض الهدايا.

في اليوم الوطني السعودي يوجد بعض العروض والتخفيضات القوية بمناسبة الاحتفال باليوم العظيم ومن بين هذه الخصومات خصومات الماجد للعود باليوم الوطني السعودي 92 والتي تصل الى 50% على كافة المنتجات الخاصة بها ومنها العطور والزيوت والبخور وغيرهم.