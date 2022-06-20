تخفيضات جديدة وكبيرة في اكسترا السعودية على الجوالات

خصومات جديدة وكبيرة لدى اكسترا السعودية ، تعمل شركة اكسترا المتحدة للإلكترونيات في مجال بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المنزلية بالتجزئة والتي تأسست عام 2003. وهي تقدم أكبر الخصومات والتخفيضات على الهواتف المحمولة الذكية في جميع فروعها المنتشرة في المملكة العربية السعودية ، وسوف نقدم لك عروض وخصومات اضافية على الموبايل.

عروض اضافية على الموبايل

تقدم اكسترا السعودية خصومات كبيرة وقوية على الهواتف المحمولة ومنها هاتف Samsung Galaxy M53 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وذاكرة داخلية 8 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 5 جيجا بايت مع شاشة بحجم 6.7 بوصة ومتوفرة باللون الأزرق. بخصم 10.01٪ ، وهاتف Xiaomi Redmi Note 10S بسعة تخزين متاح أيضًا في الخصومات. 128 جيجا بايت ، 6 جيجا بايت ذاكرة داخلية ، رام ، شاشة 6.43 إنش ، متوفر باللون الرمادي ، بخصم 21.07٪.

كما يوجد خصم كبير على هاتف Samsung Galaxy S21 FE 5G ، بسعة تخزين 128 جيجا بايت وذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام ، متوفر باللون الأخضر الفاتح بخصم 26.08٪ ، وهناك خصم كبير على هاتف Samsung Galaxy S20 FE 5G بسعة تخزين 128 جيجا بايت ، وذاكرة داخلية 8 جيجا بايت ، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) ، ومتوفر باللون البنفسجي الفاتح ، وبخصم 45.02٪.

خصومات اضافية في السعودية على الهواتف

وتشمل الخصومات الإضافية أيضًا هاتف Vivo Y21 T4G بسعة تخزين 128 جيجا بايت وذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام ، مع شاشة بحجم 6.51 بوصة ، ومتوفر باللون الأبيض. كما يوجد خصم كبير على هاتف Samsung Galaxy A52S 5G بسعة تخزين 128 جيجا بايت وذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام ، مع شاشة بقياس 6.5 إنش ، متوفرة باللون الأبيض.

كما يوجد خصم على هاتف Samsung Galaxy Z Flip 3 ، بسعة تخزين 256 جيجا بايت و 8 جيجا بايت ذاكرة داخلية ، و 5 جيجا رام ، مع شاشة مقاس 7.6 بوصة ، ومتوفر باللون الأسود ، وجهاز Samsung Galaxy ZFlip 2 مع مساحة تخزين. سعة 256 جيجا بايت ، متوفر باللون الأسود. هاتف ZT Blade A31 Plus 4G ، سعة تخزين 32 جيجا بايت ، 2 جيجا بايت رام ، متوفر باللون الأزرق.

وتشمل الخصومات هاتف Vivo Y33S 4G بسعة تخزين 128 جيجا بايت وذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام ، ومتوفر باللون الأسود.

هاتف Honor X8 متوفر بسعة تخزين 128 جيجا بايت 4G ، متوفر باللون الفضي ، وهناك خصم كبير على هاتف Huawei P50 Pro ، بسعة تخزين 256 جيجا بايت و 8 جيجا بايت ذاكرة داخلية ، 4 جيجا رام ، مع شاشة 6.6 إنش ، متوفرة باللون الذهبي ، وهناك أيضاً هاتف متاح Xiaomi 11 Lite NE5G ، 256 جيجا بايت ، 8 جيجا بايت ذاكرة داخلية ، 5 جيجا رام ، شاشة 6.55 إنش ، متوفرة باللون الأزرق.