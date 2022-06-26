تخفيضات لأسعار تذاكر الطيران قريبًا

أكد الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، ناصر بن دحيم، أنه ستكون هناك تخفيضات في أسعار تذاكر الطيران قريباً، مشيراً إلى أن أسعار تذاكر الطيران دخلت في مبادرة صديقة المستهلك.

أخبار جيدة

وقال ابن دايم في حديث لبرنامج ياهلا على شاشة روتانا في قطاع الطيران هناك أخبار سارة تنتظرهم، خلال هذا العام سنشهد تخفيضات في أسعار شركات الطيران، وهناك قطاعات تحتاج إلى وقت للدراسة.

أسعار تذاكر الطيران

وأضاف أسعار تذاكر الطيران ستدخل قريباً في مبادرة صديقة للمستهلك لتوفير تذاكر بأسعار مخفضة، وستشهد الشركات الحالية تطوراً كبيراً.