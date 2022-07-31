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تخفِيْضات أسواق عبدالله العثيم فِيْ السَعُودِيْة العرض ساري حتى 26 يوليو

كتب Userفي آخر تحديث
تخفِيْضات أسواق عبدالله العثيم فِيْ السَعُودِيْة العرض ساري حتى 26 يوليو

أسواق عبد الله العثيم هِيْ شركة سعودية محدودة، وهِيْ ثاني أكبر سلسلة متاجر التجزئة والسوبر ماركت المتخصصة فِيْ بيع جميع المنتجات الأساسية والاستهلاكية.

خصومات أجهزة أسواق العثيم

  • تتوفر آلة صنع القهُوة نيكاي 3 فِيْ 1 لتحضير قهُوة سهلة ولذيذة بسعر 249 ريال سعودي.
  • خصم على قطاعة خضروات 1.5 لتر مقدمة من شركة كينوود سعر البيع 139 ريال سعودي.
  • وهناك أيضًا صفقة على مروحة JVC Pro بسعر 99 ريالًا سعوديًا، حيث كان سعرها قبل العرض 129 ريالًا سعوديًا.
  • خصم على خلاط جيباس 2 فِيْ 1 سعره 95 ريال ضمن العرض.
  • تتوفر مكواة Philips الجافة بسعر 69 ريالًا سعوديًا، ومكواة كليك جافة متوفرة أيضًا بسعر 55 ريالًا سعوديًا.
  • هناك مكيف صحراوي معروض للبيع لهذا الأسبوع بسعر 319 ريالاً سعودياً بدلاً من 389 ريالاً سعودياً.
  • مبرد مياه ساخن وبارد من إنتاج Arrow متوفر بسعر 339 ريال سعودي.
  • يوجد فرن كهربائي سعة 45 لتر من شركة TC بسعر 249 ريال سعودي.
  • يوجد أيضًا ميكروويف شركة Click On سعة 20 لترًا بسعر 256 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم فِيْ قسم اللحوم

  • متوفر فِيْ العرض، مكعبات من اللحم البقري البرازيلي من الجانب العلوي، سعر الكيلو الآن 31.95 ريال سعودي.
  • خصم على اللحم المفروم البرازيلي المبرد سعر الكيلو الان 26.95 ريال سعودي ضمن العرض.
  • كَمْا يتوفر لحم خروف السواكني على العظم، وسعر الكيلو الآن 54.95 ريال.
  • لحم حاشي بالعظم متوفر بسعر 34.95 ريال سعودي للكيلو.
  • يتوفر لحم الخروف بربري أيضًا بسعر 49.95 ريال سعودي للكيلو.

خصومات أسواق العثيم على المنظفات

  • صابون برسيل الأزرق ضد البكتيريا متوفر، وزن الحقيبة 6.8 كيلو، بسعر 47.95 ريال سعودي بدلاً من 59.95 ريال سعودي.
  • خصومات على غسالات برسيل جل لافندر 2.9 لتر، سعرها الآن 32.95 ريال.
  • ضمن العرض مطهر داك 3 لتر سعره 19.95 ريال.
  • يتوفر مبيض نقي وزن العبوة 3.78 لتر بسعر 7.95 ريال.
  • مسحوق صابون كلاينا ماونتن بريز 3 كغم متوفر بسعر 22.95 ريال سعودي.
  • خصم على مسحوق صابون ريكس بسعر 35.95 ريال سعودي وزن العبوة 6 كيلو.
  • يتوفر أيضًا صابون اليدين الأصلي Purella سعة 1 لتر، وكان سعره 17.95 ريالًا سعوديًا، لذا فقد وصل سعره إلى 9.95 ريال سعودي للبيع.

  • مزيل شحوم مختلف Zmac 2 × 650 + خصم 25٪ بسعر 22.95 ريال سعودي. جودة عالية تزيل أصعب رواسب الدهُون بسهُولة. قم بالرش ببساطة على المكان الذي تراكَمْت فِيْه الشحوم واتركه لمدة 5 دقائق، ثم قم بالمرحَلْة وستلاحظ التنظيف النهائي لمكان الشحوم وتألقه.
  • خصم على المطهر والمطهر الشفاف 2 × 750 مل + 500 مل مجانا للتخلص من الجراثيم وتطهِيْر الأسطح سعره 21.95 ريال بدلا من 21.95 ريال.
  • متوفرة للبيع غسالة اطباق سنوفا برائحة الليمون التي لا تؤثر على نعومة اليدين، كان سعرها قبل العرض 11.95 والآن هُو 7.95 ريال.

عرض أسبوعي على أدوات المطبخ.

  • العرض عبارة عن مجموعة أواني طهِيْ مضمونة من 10 قطع، بسعر 149 ريال سعودي الآن.
  • كَمْا يوجد طقم قدور مقدم من شركة نيو فلون المشهُورة بجودة منتجاتها، يتكون الطقم من 8 قطع بالإضافة إلى هدية وطقم توزيع بسعر 149 بدلاً من 229 سعودي. ريال
  • حاويات طعام المحور مكونة من 3 قطع سعر البيع لهذا الأسبوع 45 ريال سعودي.
  • صينية خبز مستر هُوم متوفرة، 3 قطع بيضاوية بأحجام 2400 مل، 3200 مل، 4000 مل أو مستطيلة بأحجام 1600 مل، 2200 مل، 2900 مل، بسعر ثابت 44 ريال سعودي.
  • خصم على قدر ومقلاة بلاكستون. كان السعر الثابت 79 ريالاً سعودياً والآن أصبح 55 ريالاً سعودياً.
  • من الضروري أن يكون لديك قدر ضغط فِيْ المطبخ لتحضير أشهى الأطعمة بسهُولة وضمان نضوجها الصحيح.يحتوي Blackstone على قدر ضغط من الألومنيوم، وسعر القدر سعة 7 لترات 75 ريالًا سعوديًا وسعر القدر سعة 9 لترات 85 ريالًا سعوديًا.
  • كَمْا يتوفر قدر الضغط هُومواي، حيث يبلغ سعر القدر 9 لتر 139 ريالًا سعوديًا، والوعاء سعة 11 لترًا بسعر 149 ريالًا سعوديًا.