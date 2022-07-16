تخفِيْضات إكسترا السَعُودِيْة الجديدة على الأجهزة المنزلية الكبيرة

نقدم لكَمْ البعض مرة أخرى تخفِيْضات سعودية إضافِيْة جديدة من مجلة الصفقات على الأجهزة المنزلية الرئيسية إلى وجهة التسوق الأولى فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ مجال الكهرباء والإلكترونيات، والتي تتميز بخصومات كبيرة على الأسعار، وصفقات حصرية من خلال النشرات الإخبارية المنتظمة التي تصدر من خلال اكسترا، وتحتوي على العديد من المنتجات الماركات العالمية والتصنيفات المختلفة.

خصومات سعودية كبيرة اضافِيْة على مكيفات الهُواء

وتتمثل هذه الخصومات الخاصة فِيْ عدد كبير من العروض على مكيفات الهُواء من ماركات عالمية مختلفة مثل باناسونيك اليابانية، وجري، والزامل، وميدا، وكلاس برو، وهاجر، وسامسونج الكورية الجنوبية، وأيضًا بأحجام مختلفة من القدرة الحصانية. وبالنسبة للتصميم بما فِيْ ذلك العجلة والجدار التي لا تحتاج إلى تشققات فِيْ الجدران إلا بفتحة صغيرة، كَمْا يوجد مكيفات للشباك تتطلب تركيبها كسر الجدار أو تركيب مكان النافذة.

تحقق من حزم الصيانة الدورية لمكيفات الهُواء الإضافِيْة

كَمْا تضمنت مجلة Extra’s Summer Offers عرضًا تقديميًا عن الصيانة الدورية لمكيفات الهُواء، والتي تعد العامل الرئيسي فِيْ الحفاظ على مكيف الهُواء الخاص بك فِيْ حالة جيدة وإطالة عمره، وقد تم تقديم هذه العروض فِيْ ثلاث باقات، الأساسية بسعر 159 ريالًا، والباقة التفضيلية فِيْ 199 ريال والباقة المميزة 249 ريال.

خصومات سعودية إضافِيْة كبيرة على الأجهزة الرئيسية

هناك أيضًا العديد من الخصومات على الأجهزة الرئيسية الأخرى مثل الغسالات والمواقد والثلاجات وغسالات الأطباق.

قسائم مجانية إضافِيْة

ومن بين العروض الفريدة فِيْ مجلة Extra Offers الجديدة عرض رائع يتكون من كوبونات ائتمانية مجانية بقيمة 250 ريال عند شراء أي منتج بقيمة 1000 ريال أو أكثر من الأجهزة المنزلية الرئيسية.هذا العرض ساري خلال الفترة من 23 يونيو إلى 16 يوليو، 2022 بعد الميلاد أو حتى نفاذ الكَمْية، ومع ذلك، لا يسري هذا العرض على مكيفات النوافذ، ولا مع العروض الأخرى.