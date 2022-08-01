تخفِيْضات الموسم على أسعار الشاشات وأجهزة المطبخ عروض كارفور السَعُودِيْة اغسطس 2022

خصومات موسمية على أسعار العرض وأجهزة المطبخ عروض كارفور السَعُودِيْة لشهر أغسطس 2022، حيث أن خصومات كارفور الجديدة للشهر الحالي هِيْ كالتالي Essenza Mini Espresso Machine باللون الأسود بسعر 399 ريال بدلاً من 515 ريال، توفِيْر يصل إلى 22 ٪، طقم كولين 3 قطع صانعة قهُوة + غلاية كهربائية + محمصة فطور 1.75 لتر 600 وات، وسعره 390 ريال بدلاً من 450 ريال، توفِيْر يصل إلى 13٪، وصانع السندوتشات كولين 750 وات باللون الأسود، والسعر من الجهاز 99 ريالا بدلا من 105 ريال، توفِيْر يصل إلى 13٪ حتى 5٪، قطاعة خضار زجاجية من كولين 1.2 لتر بسعر 180 ريالا بدلا من 200 ريال، مع توفِيْر يصل إلى 10٪ داخل عروض كارفور السَعُودِيْة لشهر أغسطس.

تقدم كارفور الأجهزة وشاشات المطبخ

أما باقي خصومات كارفور للأجهزة المنزلية فكانت كالتالي غلاية كهربائية كولين مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 2000 وات بغطاء قابل للفك سعة 0.8 لتر بسعر 150 ريال بدلاً من 200 ريال وتوفر ما يصل إلى 25٪ ومحضر طعام. بتصميم أسود كولن 1000 وات سعة 5 لتر، وسعره 400 ريال بدلاً من 800 ريال، توفِيْر يصل إلى 50٪، ومبرد مياه كولين، مزيج بين الذهبي والأسود، وسعره 460 ريال بدلاً من. 650 ريالاً، مع توفِيْر يصل إلى 29٪، خلاط كولين 400 وات مع مطحنة 2 فِيْ 1، ست سرعات، وسعره 107 ريال بدلاً من 200 ريال، مما يوفر نصف السعر تقريباً.

أيضا ضمن عروض كارفور فِيْ الأجهزة المنزلية كولين، خلاط تربو باللون الأسود، 1500 وات، وارتفع سعره إلى 249 ريال بدلاً من 305 ريال، مع توفِيْر يصل إلى 18٪، مفرمة لحم باللون الأسود 1400 وات بسعر بسعر 179 ريالا بدلا من 220 ريالا، بتوفِيْر يصل إلى 18٪، ومكنسة جيباس السوداء 2200 وات، بسعة 1.5 لتر، بسعر 195 ريالا بدلا من 220 ريالا، وبتوفِيْر يصل إلى 11٪، وكي- على مكواة بخار 1800 وات سعة 1.7 لتر بسعر 149 ريال بدلاً من 169 ريال، توفِيْر يصل إلى 11 بالمئة.

عروض كارفور فِيْ الأجهزة المنزلية

كَمْا تضمنت الصفقات التي تمت فِيْ شهر أغسطس الماضي، محمصة أولسنمارك باللون الأسود ذات 4 شرائح بسعر 104 ريال بدلاً من 300 ريال، وتوفر ما يصل إلى 65٪، ومروحة نيكاي الكهربائية بقدرة 70 وات بسعر 99 ريالاً بدلاً من 119 ريالاً، وتوفر ما يصل إلى 16٪، ونيكاي إيه. مبرد مياه بمخرج مياه ساخن وبارد باللون الأبيض والرمادي، وسعره 349 ريال بدلاً من 379 ريال توفِيْر يصل إلى 7٪، عصارة توشيرو باللون الأحمر 200 وات بسعر 249 ريال بدلاً من 379 ريال توفِيْر. إلى 32٪.

كَمْا توفرت مكنسة فِيْليبس كهربائية بسعة 1400 وات ضمن عروض كارفور لشهر أغسطس، وكان سعرها 415 ريالاً بدلاً من 479 ريالاً، وبتوفِيْر يصل إلى 14٪ و 30٪، وغلاية كهربائية ATC بـ 400 ريال. محضر الطعام بالواط بسعر 199 ريال بدلاً من 329 ريال، بعرض توفِيْر بأكثر من ثلث السعر.

عروض كارفور على الشاشات

أما عن أبرز عروض شاشات التليفزيون فِيْ كارفور السَعُودِيْة، فكانت كالتالي تلفزيون سوبر جنرال إل إي دي 39 بوصة بسعر 599 ريال بدلاً من 999 ريال، مع توفِيْر يصل إلى 40٪، تلفزيون JVC Pro متوافق مع 50 بوصة. تقنية 4K بسعر 1،399 ريال سعودي بدلاً من 1،799 ريال سعودي، وتوفر ما يصل إلى 22٪، وتليفزيون Smart WiFi Android 9 LED Geepas مقاس 32 بوصة، وبسعر 618 ريالًا سعوديًا بدلاً من 1،074 ريال سعودي، مما يوفر ريالًا سعوديًا يصل إلى 42٪، و 58 بوصة ATC UHD Smart التلفزيون يدعم تقنية 4K وسعره 1520 ريالاً بدلاً من 1712 ريالاً بقيمة تصل إلى 11٪.