تخفِيْضات بنده فِيْ العام الهجري الجديد من بنده تصل الي 70% تسوق الااااان

عروض بنده العربية هايبر بنده هِيْ من الأسواق التي تعمل على تفعيل العديد من المراكز المتخصصة فِيْ التوزيعات الكبيرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، فِيْ ظل وجود العديد من الشحنات التي بلغ عددها حوالي ستمائة شاحنة، وذلك من خلال توصيل العديد من البضائع هناك حوالي سبعين ألف مادة غذائية وغير غذائية إلى المتاجر، كَمْا يزور السوق كل عام عدد كبير من العملاء، وقد وصل عددهم إلى حوالي مائة وعشرين مليون عميل.

تقدم بنده المملكة العربية السَعُودِيْة للعام الهجري الجديد 1444

المملكة العربية السَعُودِيْة هِيْ المقر الرسمي لشركة بنده، وتعتبر أيضًا من بين السلاسل المتخصصة فِيْ كبرى متاجر البيع بالتجزئة فِيْ الشرق الأوسط، وهِيْ أيضًا إحدى السلاسل المتخصصة فِيْ أكبر متاجر البيع بالتجزئة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. فِيْ ظل توفر العديد من المتاجر التي وصلت إلى حوالي مائتي متجر فِيْ العديد من المدن حتى وصل عددها إلى حوالي أربع وأربعين مدينة، كَمْا تدير شركة بنده حوالي فرعين متخصصين هما هايبر ماركت وسوبر ماركت.

عروض بنده للسنة الهجرية الجديدة

كل عام هجري جديد والأمة الإسلامية بخير، وفِيْ هذه المناسبة المشرفة، تتشرف سلسلة هايبر بنده فِيْ جميع أنحاء المملكة العربية السَعُودِيْة بتقديم خصومات لعملائها الكرام على المستلزمات المنزلية، وإليك ما يلي