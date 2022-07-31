تخفِيْضات بنده فِيْ العام الهجري الجديد من بنده تصل الي 70% تسوق الااااان

عروض بنده العربية هايبر بنده هِيْ من الأسواق التي تعمل على تفعيل العديد من المراكز المتخصصة فِيْ التوزيعات الكبيرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، فِيْ ظل وجود العديد من الشحنات التي بلغ عددها حوالي ستمائة شاحنة، وذلك من خلال توصيل العديد من البضائع هناك حوالي سبعين ألف مادة غذائية وغير غذائية إلى المتاجر، كَمْا يزور السوق كل عام عدد كبير من العملاء، وقد وصل عددهم إلى حوالي مائة وعشرين مليون عميل.
تقدم بنده المملكة العربية السَعُودِيْة للعام الهجري الجديد 1444
المملكة العربية السَعُودِيْة هِيْ المقر الرسمي لشركة بنده، وتعتبر أيضًا من بين السلاسل المتخصصة فِيْ كبرى متاجر البيع بالتجزئة فِيْ الشرق الأوسط، وهِيْ أيضًا إحدى السلاسل المتخصصة فِيْ أكبر متاجر البيع بالتجزئة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. فِيْ ظل توفر العديد من المتاجر التي وصلت إلى حوالي مائتي متجر فِيْ العديد من المدن حتى وصل عددها إلى حوالي أربع وأربعين مدينة، كَمْا تدير شركة بنده حوالي فرعين متخصصين هما هايبر ماركت وسوبر ماركت.
عروض بنده للسنة الهجرية الجديدة
كل عام هجري جديد والأمة الإسلامية بخير، وفِيْ هذه المناسبة المشرفة، تتشرف سلسلة هايبر بنده فِيْ جميع أنحاء المملكة العربية السَعُودِيْة بتقديم خصومات لعملائها الكرام على المستلزمات المنزلية، وإليك ما يلي
- سعر برجر اللحم الاسترالي 8.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال سعودي.
- 200 جرام ستيك واغيو الأسترالي، ستيك رخامي مخبري، بسعر 59.95 ريال سعودي بدلاً من 119.95 ريال سعودي.
- سعر الواغيو الأسترالي سيكون 39.95 ريال سعودي بدلا من 79.95 ريال سعودي.
- لحم بقري استرالي بسعر 19.95 ريال بدلا من 39.95 ريال سعودي.
- 250 جرام من ستيك Porterhouse Wagyu Australian Marbled Lab Steak بسعر 59.95 ريال سعودي بدلاً من 119.95 ريال سعودي.
- ستيك لحم الضلع الاسترالي سيكون 22.95 ريال سعودي بدلا من 44.95 ريال سعودي.
- لبنة تركية من نوع السنبلة بكَمْية 500 جرام ؛ لأن سعرها 10 بدلاً من 32.95 ريال سعودي.
- شرائح الفستق، كَمْية 250 جرام، سعرها 30 ريال سعودي.
- قهُوة تركية سوداء 250 جرام بسعر 10 ريال سعودي.
- بن هراري المحمص 250 جرام سعره 20 ريال سعودي.
- فستق حَلْبي محمص، 250 جرام، سعره 20 ريال سعودي.
- التل رقم 2 مبلغ 250 جرام بسعر 30 ريال سعودي.
- 3 قطع جبن المراعي مجموع 200 جرام سعرها 20 ريال بدلا من 30 ريال سعودي.