تخفِيْضات تصل إلى 50% بداخل هايبر بنده بالسَعُودِيْة على السلع الغذائية

هايبر البانداهِيْ شركة بيع بالتجزئة سعودية تأسست عام 1978 م ومنذ ذلك الحين تسعى إلى أن تكون عضوًا فاعلًا فِيْ المجتمع السعودي من خلال توفِيْر جميع متطلبات المواطنين بأسعار مناسبة وتقديم العديد من الخصومات والصفقات الأسبوعية التي تكون دائمًا قوية وذات قيمة. يذكر أن هايبر بنده قد فاز بالعديد من الجوائز منها جائزة “التميز فِيْ مجال الأغذية” عن فئة أفضل أسواق المواد الغذائية الأساسية فِيْ العالم العربي لعام 2014، وجائزة “تميز العلامة التجارية فِيْ البيع بالتجزئة” التي منحتها له من قبل CMO فِيْ عام 2014 والعديد من الجوائز الأخرى.

خصومات هايبر بنده فِيْ قسم اللحوم

متوفر فِيْ العرض، لحم مفروم طازج من البرازيل، سعر الكيلو الآن 22.95 ريال سعودي، لتحضير الكفتة بنكهة رائعة.

يتوفر أيضًا برجر لحم بقري برازيلي متبل وجاهز للطهِيْ لصنع أشهى شطيرة برجر بكل سهُولة. سعر الكيلو قبل العرض 39.95 ريال والآن ضمن العرض 26.95 ريال.

خصم على نقانق اللحم البقري البرازيلي حيث أن سعرها الآن 27.95 ريال سعودي.

كفتة لحم برازيلية جاهزة للطبخ متوفرة بنكهة رائعة، سعر الكيلو الآن هُو 38.95 بدلاً من 25.95 ريال سعودي.

مكعبات اللحم البقري البرازيلي الطازج متوفرة لعمل أشهى الطواجن، سعر الكيلو للعرض الواحد هُو 24.95 ريال سعودي.

تتوفر قطع لحم بقري مسحب طازج بسعر البيع 39.95 ريال بدلاً من 53.95 ريال.

خصومات هايبر بنده فِيْ قسم الجبن والألبان

خلطة زبدة اماراتية غير مملحة سعر الكيلو 12.95 ريال سعودي بعد 22.95 ريال سعودي.

جبن قشقوان السنبلة متوفره، سعر الكيلو قبل العرض 79.95 ريال، وبذلك أصبح العرض 59.95 ريال.

يوجد خصم 20٪ على جبنة شيدر أبيض / أحمر من Keregold حيث تم تحويل سعرها إلى 59.95 ريال سعودي بدلاً من 79.95 ريال سعودي.

جبنة عكاوي أسترا متوفرة، سعرها الآن 34.95 ريال سعودي.

ماركة حَلْاوة طحينة لحم الضأن سعر الكيلو 11.95 ريال للبيع الآن، كل الأطفال يحبونها لمذاقها الرائع.

خصم على الجودة العالية واللذيذة لجنيه قريش جرينلاند. سعر الكيلو الآن 24.95 ريال سعودي.

سيارا سموكد ديد تركيا متوفر الآن للبيع لهذا الأسبوع، وقد تم طرحه بسعر 69.95 ريال سعودي، منخفضًا من 99.95 ريال سعودي.