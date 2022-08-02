تخفِيْضات مكتبة جرير تصل إلى 60%على الجوالات الشاشات بالسَعُودِيْة

مكتبة جريرتختص ببيع جميع الاجهزة الالكترونية بكافة الماركات فِيْ السوق لكنها تتميز عن البقية بأسْعَارها التنافسية وعروضها المستمرة وكذلك ضمان جودة الاجهزة ولديها اجهزة الكترونية مثل الموبايل واللاب توب وجميع احتياجات القرطاسية، وتعمل مكتبة جرير دائمًا على توفِيْر جميع الخصومات والصفقات فِيْ جميع نوافذ البيع الخاصة بها فِيْ جميع أنحاء المملكة لتسهِيْل حصول العملاء على لوازمهم والاستفادة من الصفقات.

مكتبة صفقات الجرير موبايل

ويوجد هاتف Apple iPhone 11 بسعة تخزين 128 جيجا بايت LTE 4G Apple A13 Bionic متوفر باللون الأسود بسعر 2299 ريالًا بدلاً من 3299 ريالًا.

يتوفر هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra بسعة تخزين 256 جيجا بايت وذاكرة داخلية 12 جيجا بايت رام 5 جيجا، ويتوفر باللون الأخضر بسعر 4،899 ريال سعودي بدلاً من 5،299 ريال سعودي.

يتوفر هاتف Samsung Galaxy A73 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وذاكرة داخلية 8 جيجا بايت، و 5 جيجا رام، و Qualcomm Snapdragon 778G، ومتوفر باللون الرمادي بسعر 1799 ريالًا سعوديًا، بعد أن سعره 1899 ريالًا سعوديًا.

خصم على هاتف Samsung Galaxy ZFold 3، بسعة تخزين 256 جيجا بايت وذاكرة داخلية 12 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 5 جيجا بايت، ومتوفر باللون الأخضر، بسعر 5799 ريالًا سعوديًا، كَمْا كان قبل العرض بسعر 6799 ريالًا سعوديًا.

آبل آيفون 13، بسعة تخزين 128 جيجابايت، 5 جي، متوفر فِيْ Night Sky Colour بسعر 3499 ريال سعودي بدلاً من 3799 ريال سعودي.

خصم كبير على آبل آيفون 13 برو بسعة 128 جيجابايت 5G متوفر باللون الأزرق السوري بسعر 4199 ريال سعودي.

هاتف Xiaomi Phone 12 بسعة تخزين 256 جيجا بايت وذاكرة داخلية 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي 5G Qualcomm Snapdragon الجيل الأول متوفر باللون الأزرق بسعر 3099 ريال سعودي بدلاً من 3599 ريال سعودي.

مكتبة جرير تخصص خصمًا على هاتف Xiaomi 11 T Pro، بسعة تخزين 256 جيجا بايت وذاكرة داخلية 12 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائي، و 5 جيجا، و Qualcomm Snapdragon، ومتوفر باللون الأزرق، بسعر 2099 ريالًا بدلاً من 2699 ريالًا. .

يتوفر هاتف Motorola Moto G51 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 5 جيجا، ومتوفر باللون الأزرق بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 849 ريال سعودي.

يتوفر هاتف Motorola Moto G42 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام LTE 4G Qualcomm Snapdragon متوفر باللون الوردي بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 899 ريال سعودي.

هاتف TCL SE 30 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وذاكرة داخلية 4 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي 4G LTE و MediaTek Heliogi متوفر باللون الرمادي الفلكي بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال سعودي.

خصم على هاتف TCL 201 بسعة تخزين 32 جيجا بايت وذاكرة داخلية 1 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي 4G، والمتوفر باللون الأسود البركاني بسعر 199 ريالًا سعوديًا بدلاً من 259 ريالًا سعوديًا.

عروض مكتبة جرير على التلفزيونات الذكية

خصم رائع يصل إلى 60٪ على تليفزيون هاير الذكي LE58U6900UG، شاشة 58 بوصة بدقة 4K عالية الدقة، تلفزيون DLED، متوفر باللون الأسود، كان سعره قبل الخصم 4349 ريالًا، والآن ضمن العرض السعر 1699 ريالًا، سارعوا بشراء وحفظ بعد الخصم مبلغ يصل إلى 2،650 ريال سعودي.