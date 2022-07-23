تخفِيْضات هايبر بنده الأسبوعية بالمملكة العربية السَعُودِيْة

تعتبر هايبر بنده فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من أشهر شركات البيع بالتجزئة وأكثرها مبيعًا. لديها جميع المنتجات الاستهلاكية اللازمة لكل منزل بأسعار متغيرة لتناسب جميع العملاء، بالإضافة إلى وجود العديد من الفروع. فِيْ جميع أنحاء المملكة.

عروض هايبر بنده على المنتجات الغذائية

متوفر بالعرض مكعبات لحم بقري برازيلي وسعر الكيلو الان 26.95 ريال.

يتوفر اللحم البقري البرازيلي المفروم أيضًا بسعر 24.95 ريال سعودي للكيلو، واللحوم المفرومة هِيْ إحدى الوجبات الأساسية فِيْ العديد من الوجبات، مثل معجون البشاميل والكفتة.

تخفِيْض على ساق خروف استرالي مع عظم، سعر الكيلو 49.95 ريال، وفخذ استرالي من لحم الضأن بدون عظم بسعر 66.95 ريال.

قطع لحم بقري مسحب طازج متوفر فِيْ 500 جرام بسعر 20 ريال.

كَمْا يقدم هايبر بنده اللحوم الهندية، المتاحة للبيع، 500 جرام مكعبات من اللحم الهندي بسعر 10 ريال سعودي.

وايضا لحم بقري هندي مفروم 500 جرام بسعر 10 ريال بدلاً من 27.95 ريال.

اشتري واحدة واحصل على الثانية مجانا من دجاج سيفان رضوى (450 جرام) بسعر 20 ريال سعودي.

مكعبات صدور الدجاج الطرية من إنتاج شركة طيبة (800 جرام) متوفرة بسعر 25 ريال سعودي.

تتوفر خضروات السنبلة (500/800 جرام) بسعر 11.90 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال سعودي.

خصم على خضار وليمة (400 جرام) بسعر 15 ريال سعودي هذا السعر لشراء 4 قطع.

خصومات هايبر بنده على الجبن ومنتجات الألبان

فِيْ قسم الأجبان والألبان يوجد جبنة موزاريلا من الأبقار الثلاث، 500 جرام، بسعر 15 ريال سعودي.

متوفر بالعرض دبل جبن كريم / فِيْتا / دمياط دومتي سعر الكيلو الآن 15 ريال سعودي ضمن العرض.

جبنة رومي اكل صحي 500 جرام مقابل 20 ريال سعودي.

خصم على اللبنة التركية السنبلة التي تزن 500 جرام بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال سعودي.

خصم الجبن قليل الدسم، أرض الجبن، قريش، سعر الكيلو 20 ريالاً، حيث كان سعره قبل العرض 28.95 ريالاً.

Hyper Panda يتعامل على الأجهزة المنزلية