تخلصي سيدتي من رائحة الحلبة المزعجة من الشعر

سيدتي تخلصي من الرائحة المزعجة للحلبة من الشعر – للحلبة فوائد صحية عديدة للشعر سنتحدث عنها لاحقاً مما يجعل من المستحسن استخدامها كمنظف للشعر أو تضمينه في الأقنعة التي توضع على الشعر،

لكن ما يجعل بعض الناس يمتنعون عن استخدام الحلبة للشعر هو رائحتها القوية التي تنبعث من الرأس عندما تتعرق فروة الرأس.

لكن هذه ليست معضلة، فهناك حلول لهذه المشكلة تقضي تمامًا على رائحة الحلقة من الشعر، ومنها

قم بتدليك فروة الرأس بأي نوع من الزيوت العطرية التي من شأنها تغيير رائحة الحلبة إلى رائحة لطيفة ورائعة.

اشطفي الشعر بماء الورد، أو دلكي فروة الرأس بقليل من ماء الورد، ويجب الحرص هنا لتجنب استخدام الكثير من الشامبو لإزالة رائحة الحلبة، لأنه يكفي غسل شعرك بالشامبو مرة كل مرة. خمسة أيام.

أضف قطرات من زيت الورد إلى كمية من الماء واشطف الشعر جيدًا حتى تختفي رائحة الحلبة تمامًا.

سيدتي، تخلصي من الرائحة المزعجة لخاتم الشعر