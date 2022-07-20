تخلص من الكرش المزعج نهائيًا واحصل على جسم مثالي باتباع تلك النصائح بعناية

من منا لا يرغب بجسم مثالي خالي من الدهون المزعجة التي تبرز لنا “الكرش” بشكلٍ غير لائق،والذي يعيق الحركة ويسبب لنا مشاكل عديدة حتى في ارتداد الملابس، لهذا السبب خصصنا لكم مقالنا التالي لتقديم بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها للحفاظ على جسم مثالي من دون كرش.

خطوات التخلص من الكرش بشكل دائم

للتخلص من الكرش والحصول على جسم سليم، عليك اتباع كل هذه النصائح فِيْ وقت واحد، وهُو فِيْ الواقع تغيير فِيْ نمط الحياة.

تناول المزيد من الأطعمة التي تحرق الدهُون

من أفضل الأطعمة لحرق الدهُون الخضار الورقية الخضراء والخضروات الأخرى مثل الخضروات الصليبية، وكذلك المصادر الغنية بالبروتينات مثل اللحوم والأسماك، والدهُون الصحية مثل زيت الزيتون أو المكسرات.

ركز دائمًا على تناول الأطعمة المعبأة بالمغذيات والخضروات الطازجة، لأنها لن تساعدك فقط على التخلص من الكرش ولكن أيضًا ستوفر لجسمك العناصر الغذائية الحيوية التي يحتاجها ليعمل بشكل صحيح.

كَمْا أن تناول الأطعمة الصحية سيؤدي إلى تناول المزيد من نظام غذائي غني بالألياف، وهُو أمر مفِيْد للتحكَمْ فِيْ الشهِيْة، والهضم، وصحة القلب، وكذلك منع السمنة.

أفضل الألياف القابلة للذوبان هِيْ الشوفان والشعير والبازلاء والجزر والفول والتفاح والحمضيات والسيلليوم.

تجنب السكر تماما

قد تكون هذه أهم خطوة فِيْ التخلص من البطن، فتجنب السكر المضاف عند محاولة إنقاص الوزن، بما فِيْ ذلك المصادر المخفِيْة للسكر مثل منتجات الألبان المحَلْاة أو العصائر أو وجبات الحبوب الخفِيْفة المعبأة.

سريع

لتعزيز جهُودك فِيْ إنقاص الدهُون، تحتاج إلى تدريب جسمك على الصيام المتقطع، والذي من الأفضل التعامل معه على أنه تغيير فِيْ نمط الحياة وأنماط الأكل، بدلاً من النظام الغذائي.

لا تحتاج إلى حساب السعرات الحرارية أو قياس الجرام، فمجرد فترة طويلة من الامتناع عن ممارسة الجنس مع التركيز بشكل خاص على تناول الدهُون الصحية والبروتينات فِيْ وجبة الإفطار سيحسن عملية التمثيل الغذائي ويساعدك على التخلص من الدهُون الزائدة.

ركز على القيام بتمارين متقطعة عالية الكثافة

لقد ثبت أن HIIT طريقة ممتازة لحرق الدهُون فِيْ فترة زمنية قصيرة، ووجدت ة منهجية أن HIIT أدى إلى انخفاض أكبر بنسبة 28٪ فِيْ إجمالي كتلة الدهُون المطلقة مقارنةً بالتدريب المستمر متوسط ​​الكثافة.

يقلل من الإجهاد

الإجهاد المزمن الذي يحدث على مدى فترة طويلة من الزمن ليس فقط خطيرًا على صحتك، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والاضطرابات العقلية وأمراض المناعة الذاتية، على سبيل المثال لا الحصر، ولكنه يرتبط أيضًا بالدهُون الزائدة وعادات الأكل السيئة.

بعد ان عرضنا لكم النصائح المفيدة لجسم سليم وصحي ومثالي من دون كرش نتمنى منكم العمل بها واتباعها والاستمرار عليها للحصول على النتائج المنتظرة، للمزيد من مواضيعنا المهمة تابعوا موقعنا عرب اليوم.