تخلص من رائحة العرق المزعجة..كريم الشبه السحري للتخلص نهائياً من رائحة العرق مع التفتيح الفوري وتمتعي برائحة رائعه طوال اليوم

الكريم شبه السحري للقضاء على رائحة العرق، رائحة العرق الكريهة من المشاكل الصحية التي يشعر بها الكثيرون بالحرج، وعلى الرغم من وجود العديد من مضادات التعرق فِيْ الأسواق، إلا أن لها عيوب كثيرة، مثل جفاف الجلد وتغميق الإبط، ولهذا ينصح البعض بذلك. لصنع مزيل العرق من مكونات طبيعية 100٪، وذلك بسبب قدرة المواد الطبيعية على إزالة رائحة العرق دون آثار سلبية، ويعتبر الشب من أفضل المواد لتحقيق هذا الغرض.

الكريم شبه السحري لازالة رائحة العرق

يعتبر الشب من أكثر المكونات الطبيعية التي لها تأثير فعال للغاية فِيْ القضاء على رائحة العرق.

بودرة الشب والتلك

هذه الوصفة فعالة جدا فِيْ التخلص من رائحة العرق.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من بودرة التلك.

قطعة تشابه.

طريقة التحضير

نكسر الشبة إلى قطع صغيرة جدًا ثم نطحنها إلى مسحوق.

نخلط حوالي عشر ملاعق كبيرة من بودرة الشب مع ملعقتين كبيرتين من التلك والمسك.

اخلطي المكونات جيدًا، ثم احفظي الخليط فِيْ وعاء خاص واستخدميه فورًا بعد الاستحمام.

كريم مزيل لرائحة الشب وماء الورد

للتخلص من رائحة العرق ينصح باستخدام كريم الشبة مع ماء الورد.

المكونات

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من نصف مطحون.

كريم محَلْول

ثلاث ملاعق صغيرة من المسك السائل.

طريقة التحضير

نخلط القليل من النشا وماء الورد والشبة بطريقة جيدة.

ثم نضع الخليط على قطعة قماش ونرشحها جيداً.

ضعي الكَمْية المتبقية من النشا فِيْ الخليط وقلبيهم.

أضيفِيْ القليل من الكريمة إلى الخليط مع ثلاث أو أربع ملاعق كبيرة من المسك وقلبي جيداً.

ضعي المزيج فِيْ وعاء خاص واحفظيه فِيْ الثلاجة.

مزيل العرق من خشب العود والعود

المكونات

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الشبة.

ملعقتان كبيرتان من بودرة التلك.

حبة العود.

طريقة التحضير