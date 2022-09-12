تداعيات أزمة الطاقة “العاصفة”.. ركود شتوي فِيْ ألمانيا

وسط أزمة طاقة عاصفة، وتقشف واسع النطاق وتقنين، وربما أقسى موسم شتوي فِيْ ألمانيا، تتزايد احتمالية حدوث ركود شتوي.

اليوم، وفقًا لتوقعات معهد Ifo و Bundesbank ؛ تستعد ألمانيا لدخول فترة ركود هذا الشتاء، بسبب التأثير الهائل لأزمة الطاقة الحالية على المنازل والشركات.

وقال معهد الأبحاث فِيْ بيان يوم الاثنين، 12 سبتمبر / أيلول 2022، إن “خفض إمدادات الغاز من روسيا خلال الصيف والزيادات الكبيرة الناتجة فِيْ الأسعار أضرت بالاقتصاد”.

وخفض المعهد، وهُو أحد أكثر الاقتصادات الأوروبية تأثيرًا، توقعاته للنمو بمقدار 4 نقاط، والتي تعود إلَّى يونيو، ويتوقع انخفاضًا بنسبة 0.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي فِيْ عام 2023.

إنه أول معهد ألماني يتوقع انخفاضًا فِيْ الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل لأول اقتصاد فِيْ منطقة اليورو. يتوقع المعهد حدوث ركود تقني فِيْ الربع الأول من عام 2023 مع انخفاض بنسبة 0.4٪ فِيْ الناتج المحلي الإجمالي، بعد انخفاض بنسبة 0.2٪ فِيْ الربع الرابع من عام 2022.

ويوم الأحد، قدم رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل توقعات مماثلة، متوقعا “إمكانية” دخول ركود فِيْ نهاية هذا العام وبداية عام 2023. وقال للجمهُور “هناك عدد من العَنّْاصر” التي تدعم هذا السيناريو، مذياع.

وبحسب المعهد، لن تعود الأوضاع إلَّى “وضعها الطبيعي” قبل عام 2024 “بنسبة نمو 1.8٪”.

أما معدل التضخم، فمن المتوقع أن يصل إلَّى 9.3٪ العام المقبل، بعد أن سجل 8.1٪ فِيْ عام 2022، بحسب المعهد. يتوقع البنك المركزي الألماني أن يرتفع التضخم إلَّى “أكثر من 10٪” فِيْ غضون عام واحد فِيْ ديسمبر وإلَّى “أكثر من 6٪” فِيْ عام 2023.

فِيْ غضون ذلك، تواصل ألمانيا جهُودها لتخفِيْف الضغوط التضخمية الناتجة عَنّْ أزمة الطاقة على الأسر والشركات المصنعة من خلال إطلاق حزمة مساعدات جديدة.

فِيْ الأسبوع الأول من سبتمبر، أعلنت الحكومة الألمانية موافقتها على خطة بقيمة 65 مليار يورو لتخفِيْف الضغط على العائلات وسط تراجع إمدادات الغاز الروسي وارتفاع فواتير الطاقة.

وتشمل الإجراءات دفع 300 يورو لمرة واحدة، فِيْ الأول من ديسمبر، لملايين المتقاعدين لمساعدتهم على دفع فواتير الطاقة العالية.

ستدرج الحكومة أيضًا الطلاب فِيْ مدفوعات لمرة واحدة بقيمة 200 يورو، وستغطي تكلفة التدفئة للأشخاص الذين يتلقون مساعدة الإسكان.

يأتي هذا الإعلان فِيْ أعقاب رزمتين سابقتين من المساعدات تبلغ قيمتها الإجمالية 30 مليار يورو، والتي تضمنت تخفِيْضات ضريبية على البنزين ودعمًا كبيرًا لتذاكر النقل.

تخصص الحكومة 1.5 مليار يورو لدراسة بديل للتذكرة الشهرية 9 يورو على شبكات النقل المحلية والأقاليمية، مع العلم أن السعر من المرجح أن يكون أعلى.

تستعد ألمانيا لشتاء صعب فِيْ ظل نقص إمدادات الغاز بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وبدأت برلين فِيْ التحرك بسرعة، واتخاذ خطوات من شأنها ترشيد الاستهلاك.

تعتزم ألمانيا، التي تخشى نقص إمدادات الغاز، خفض التدفئة فِيْ جميع المباني العامة هذا الشتاء، بشرط ألا تتجاوز درجة الحرارة 19 درجة مئوية، بحسب وزارة الاقتصاد.

أطلقت الحكومة حملة تستهدف الشركات والأفراد على حد سواء للترويج لبعض الممارسات، مثل الحد من استخدام التكييف وتفضيل وسائل النقل العام.

اتخذت العديد من المدن زمام المبادرة لخفض درجة حرارة المياه فِيْ حمامات السباحة أو الإنارة فِيْ المدن. تخطط بلدية أوغسبورغ فِيْ بافاريا لإطفاء بعض إشارات المرور.