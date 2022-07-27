تداعيات قرار المركزي الأمريكي.. الدولار يفقد 0.11% من قيمته

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.11٪، اليوم الأربعاء، متأثرا بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي أشار إلَّى أنه سيرفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام.

رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية يوم الأربعاء فِيْ محاولة لتهدئة أعلى معدل تضخم منذ الثمانينيات، وتوقع “زيادات مستدامة” فِيْ تكاليف الاقتراض على الرغم من وجود أدلة على تباطؤ الاقتصاد.

وقالت اللجنة الفِيْدرالية للسوق المفتوحة، صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي، فِيْ بيان “لا يزال التضخم مرتفعًا، مما يعكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالوباء، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع”.

فِيْ قرار بالإجماع، رفعت اللجنة سعر الفائدة على الأموال الاتحادية الليلية إلَّى نطاق بين 2.25٪ و 2.50٪.