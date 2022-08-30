تداولات بورصة دبي للألماس ترتفع 25% إلَّى 20 مليار دولار فِيْ النصف الأول

قال رئيس، اليوم الاثنين، إنه تم تداول ما قيمته 19.8 مليار دولار من الماس عبر الإمارات فِيْ النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 24.7٪ على أساس سنوي.

طورت دبي صناعة الماس الخاصة بها، مستفِيْدة من قربها من إفريقيا وروسيا، حيث يتم استخراج الكثير من الماس، والهند، حيث يتم تكرير 90٪ من الماس فِيْ العالم.

قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفِيْذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن بورصة دبي للماس ترحب بأصحاب الأعمال من جميع البلدان لممارسة أنشطتهم فِيْ واحدة من أكثر البيئات أمانًا من نوعها.

وأضاف أن تجارة الألماس المصقول فِيْ الإمارات قفزت بنسبة 52.5٪ عَنّْ مستواها قبل عام، حيث بلغت قيمة التداولات 6.7 مليار دولار، فِيْما بلغت قيمة الماس الخام المتداولة فِيْ النصف الأول من عام 2022 13 مليار دولار. .

منذ إنشائها فِيْ عام 2012، تم تداول 90 مليار قيراط من الماس المصقول و 120 مليار قيراط من الماس الخام من خلال بورصة دبي للماس، ومقرها مركز دبي للسلع المتعددة.