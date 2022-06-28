“تداول السعودية” تضيف أسهم 3 شركات وتستبعد شركتين من “تاسي”

أعلنت تداول السعودية، اليوم الاثنين، عَنّْ تحديث الأسْهُمْ المجانية لجميع المصدرين المدرجة فِيْ السوق الرئيسية والسوق الموازية “نمو”، وذلك اعتباراً من بدء التداول يوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022.

وأوضحت فِيْ بيان أن أسهم 9 شركات ستضاف إلَّى مؤشرات السوق من بينها 3 شركات لمؤشر السوق الرئيسي “تاسي” وهُو شركة مصانع التعدين الكبرى ضمن مؤشر المواد الأساسية، والبيت السعودي. شركة تمويل ضمن مؤشر البنوك، بالإضافة إلَّى شركة رتال للتطوير العمراني، ضمن مؤشر إدارة وتطوير العقارات.

وذكرت “تداول السعودية” أنه سيتم استبعاد أسهم شركة الكابلات السعودية من احتساب مؤشر “تاسي” ومؤشر قطاع السلع الرأسمالية، وسهم شركة الصقر للتأمين التعاوني من احتساب المؤشر الرئيسي. مؤشر السوق ومؤشر قطاع التأمين.

وأضافت أنه سيتم إضافة 6 شركات إلَّى مؤشر السوق الموازي (نمو الحد الأعلى) وهِيْ شركة نسيج للاتصالات وتقنية المعلومات، ومصنع أقاسم لصناعة الكيماويات والبلاستيك، وشركة إعادة تدوير البيئة الوطنية، وشركة المصانع العربية للأغذية والألبان.، شركة لادن للاستثمار، بالإضافة إلَّى شركة أمواج العالمية. .