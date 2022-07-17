تداول السعودية تطلق مؤشر تاسي الإسلامي

أطلقت “تداول” السعودية، اليوم الأحد، أول مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية، وهو مؤشر TASI الإسلامي.

هدف المؤشر

وقالت البورصة السعودية في بيان إن الهدف من المؤشر هو متابعة أداء الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المدرجة في تداول السعودية تحت إشراف اللجنة الاستشارية الشرعية المستقلة المعلن عنها سابقا.

أداة توجيه المستثمر

وأضاف أن المؤشر سيكون بمثابة أداة إرشادية للمستثمرين والمشاركين في السوق لدعم قرار الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وسيسمح لمديري الأصول بقياس أداء محافظهم الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأوضح أن المؤشر يمكن أن يكون بمثابة أساس لعدد من المنتجات المالية، مثل المشتقات والصناديق المتداولة في البورصة.