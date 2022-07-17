“تداول السعودية” تطلق مؤشر تاسي الإسلامي

أطلقت تداول السعودية، اليوم الأحد، أول مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهُو مؤشر TASI الإسلامي>

يهدف المؤشر الجديد إلَّى تتبع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة فِيْ تداول السعودية.

وبحسب بيان على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، فإن المؤشر سيكون بمثابة أداة إرشادية للمستثمرين والمشاركين فِيْ السوق لدعم قرار الاستثمار فِيْ المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

سيسمح لمديري الأصول بقياس أداء محافظهم الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويمكن أن يكون المؤشر بمثابة أساس لعدد من المنتجات المالية مثل المشتقات والصناديق المتداولة فِيْ البورصة.

السوق السعودي يتعافى

بعد موجة طويلة من التراجعات، وعودة السوق السعودي “تداول”، من عطلة عيد الأضحى، التي شهدت تراجعا خلال جلسات الأربعاء والخميس الماضيين.

قفزت أسعار الأسْهُمْ فِيْ السوق السعودي “تداول”، اليوم الأحد، لتدخل موجة ارتفاعات جماعية، مما دفع المؤشر العام لسوق تداول إلَّى أعلى مستوياته عَنّْد 11200 نقطة.

وجاء ارتفاع المؤشر اليوم من خلال ضعف التعاملات بعد التداول على 65 مليون سهم بقيمة 2.2 مليار ريال بعد تنفِيْذ 148 ألف صفقة قبل نحو ساعتين من انتهاء التعاملات.

تعزز ارتفاع المؤشر العام بالارتفاع القوي لأسعار حوالي 150 ورقة مالية، بينما انخفضت أسعار 45 ورقة مالية خلال لحظات التداول اليوم، فِيْما بقيت أسعار 17 ورقة مالية دون تغيير.

يشار إلَّى أن المؤشر العام تراجع من جلسة 30 يونيو حتى جلسة 14 يوليو الماضي فِيْ حوالي 6 جلسات، بينما ارتفع فِيْ جلسة واحدة فقط، وانخفض مؤشر تداول من مستويات 11727 فِيْ 30 يونيو إلَّى مستويات 11163 فِيْ 14 يوليو. .