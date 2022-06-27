تداول السعودية تعلن إضافة 3 شركات في تاسي و6 في نمو

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن تحديث الأسهم المجانية لجميع المُصدرين المُدرجين في السوق الرئيسية والسوق الموازية (نمو) اعتباراً من بدء التداول يوم الأحد الموافق 4/12/1444 هـ الموافق 2022/07/03 م.

مؤشرات تداول السعودية

كما أعلنت عن إدراج أسهم الشركات التالية في مؤشرات البورصة

1- شركة المصانع الكبرى للتعدين، ومؤشر السوق الرئيسي (TASI)، ومؤشر المواد الأساسية. 2- الشركة السعودية للتمويل العقاري، ومؤشر السوق الرئيسي (TASI)، ومؤشر البنوك. 3- شركة التجزئة للتنمية الحضرية، مؤشر السوق الرئيسي (TASI) ومؤشر تطوير وإدارة العقارات 4. شركة نسيج للاتصالات وتقنية المعلومات، مؤشر السوق الموازية (حد النمو الأعلى). 6- الشركة الوطنية لإعادة التدوير البيئي، مؤشر السوق الموازية (حد النمو الأعلى). أعلى الصفحة) .7- شركة المصانع العربية للأغذية والألبان، مؤشر السوق الموازي (حد النمو الأعلى). 8- شركة لادن للاستثمار، مؤشر السوق الموازي (الحد الأعلى للنمو). 9- شركة أمواج العالمية، مؤشر السوق الموازية (الحد الأعلى للنمو).

استبعاد الكابلات السعودية والصقر

استبعاد اسهم شركة الكابلات السعودية من حساب مؤشر السوق الرئيسي ومؤشر قطاع السلع الرأسمالية واسهم شركة الصقر للتأمين التعاوني من حساب مؤشر السوق الرئيسي ومؤشر التأمين. قطاع.