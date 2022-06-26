تداول السعودية تعلن نيتها إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة

أعلنت “تداول” السعودية اليوم عن عزمها إطلاق العقود الآجلة للسهم الواحد، لتكون ثاني منتجات المشتقات المالية التي يتم تداولها في سوق الأسهم السعودي. اعتبارًا من 4 يوليو 2022، ستكون العقود الجديدة متاحة للتداول، مما يسمح للمستثمرين المحليين والأجانب بالتحوط الفعال وإدارة المخاطر، وكذلك تنويع المنتجات المتاحة للتداول في السوق.

العقود الآجلة للأسهم الفردية هي عقود مستقبلية موحدة تأخذ أسهم شركة معينة كأصل رئيسي لها. تم اختيار الأسهم من بين أكثر الشركات سيولة المدرجة في السوق المالية السعودية. سيتم إدراج العقود الآجلة للأسهم الفردية وتداولها في تداول السعودية، تمامًا مثل المنتجات الأخرى المتداولة في السوق. تتولى شركة “المقاصة” لمقاصة الأوراق المالية مهمة مقاصة وتسوية العقود المستقبلية للأسهم الفردية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

إطلاق العقود الآجلة للأسهم الفردية

وبهذه المناسبة، قال محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لشركة تداول السعودية “يسعدنا إطلاق المنتج المشتق الثاني في تداول السعودية، في خطوة أخرى تؤكد التزامنا بتقديم منتجات وخدمات متطورة ومبتكرة للمواطنين والمحليين. عملاء دوليين – مستثمرون دوليون. كما يدعم إطلاق العقود الآجلة للأسهم الفردية ازدهار السوق المالية السعودية من خلال تنويع المنتجات المتاحة وتعزيزها بأدوات تحوط فعالة لإدارة المخاطر والحد من الخسائر في الظروف الاقتصادية المعاكسة.

يمكن لجميع المستثمرين تداول العقود الآجلة للأسهم الفردية من خلال أعضاء المشتقات المسجلين، والتي تشمل أصولهم الرئيسية 10 شركات وهي مصرف الراجحي، أرامكو السعودية، البنك الوطني السعودي، مصرف الإنماء، سابك، شركة الاتصالات السعودية، كيان السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، الأراضي العشبية، والمعادن تم اختيار الشركات بناءً على قائمة من المعايير التي تهدف إلى ضمان توافر السيولة لتلبية متطلبات السوق، والحفاظ على سلامة السوق، وتمكين الإدارة الفعالة للمحافظ وتغطية المخاطر.

والجدير بالذكر أن “تداول السعودية” أطلقت سوق المشتقات المالية في عام 2022، وتسعى إلى تقديم منتجات مشتقات مالية أخرى، بما في ذلك عقود خيارات الأسهم الفردية.