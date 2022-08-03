تداول 200 مليون سهم في 437 ألف صفقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي “تداول”، اليوم، على انخفاض 18.70 نقطة، ليغلق عند 12291.93 نقطة، بقيمة تعاملات بلغت 7.7 مليار ريال.

مؤشر التداول اليومي

بلغ حجم الأسهم المتداولة – بحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 200 مليون سهم، تتقاسمها أكثر من 437 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 114 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما اغلقت اسهم 84 شركة. أما الأسهم الأكثر ارتفاعاً في التداولات، فكانت أسهم كل من شركة الشرقية للتنمية، وهرفي للأغذية، والجوف، وتبوك الزراعية، والمجموعة السعودية هي الأكثر ارتفاعاً حيث تراوحت النسبة المئوية للارتفاع والانخفاض بين 9.93٪ و 4.10٪. وكانت شركات أركان والجزيرة هي الأكثر نشاطاً من حيث الكمية، كل من Y Saderat و Amak و Al Rajhi و Saderat و Dar Al Arkan، بينما كانت أسهم شركات Arab Bahr و Amak و Al Rajhi و Saderat و Dar Al Arkan الأكثر نشاطاً من حيث القيمة.

أفعال سعودية موازية

أغلق مؤشر الأسهم الموازية السعودية (نمو)، اليوم، بارتفاع قدره 211.01 نقطة، ليغلق عند 21758.17 نقطة، بصفقات بلغت قيمتها 50 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 745 مليون سهم، تتقاسمها 2853 اتفاقية.