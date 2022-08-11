تداول 213 مليون سهم و133 شركة حققت ارتفاعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي “تداول”، اليوم، على ارتفاع 99.31 نقطة، ليغلق عند 12530.76 نقطة، بصفقات بقيمة 8000 مليون ريال.

مؤشرات تداول اليوم

بلغ حجم الأسهم المتداولة – بحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 213 مليون سهم، تتقاسمها أكثر من 440 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 133 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما سجلت أسهم 133 شركة ارتفاعًا في قيمتها. واغلقت اسهم 69 شركة. وكانت أسهم شركات ساكو وريدان وذييب وأميانتيت ونسيج هي الأدنى في الإدراج، حيث تراوحت نسب الزيادة والنقصان بين 9.97٪ و 3.56٪، فيما كانت أسهم شركتي معادن ودار الأركان هي سعودية. وكانت أرامكو، المتحدة للتأمين، والراجحي الأكثر نشاطا من حيث الكمية، في حين كانت أسهم معادن والراجحي وأرامكو السعودية وشركة الاتصالات السعودية وأماك الأكثر نشاطا من حيث الكمية. .

مؤشر الأسهم السعودية الموازي

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازي (نمو)، اليوم، على انخفاض قدره 204.25 نقطة، ليغلق عند 22023.74 نقطة، بصفقات قيمتها 28 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 491 ألف سهم تتقاسمها 2235 اتفاقية.