تدخل دولي يمنع “اعتزال” فهد المولد.. وموقف غريب من الاتحاد

تسبب جراح الظفِيْري، وكيل النجم العالمي الكبير فهد المولد، فِيْ مفاجأة من الدرجة الأولى، بعد رفع عقوبة اللاعب رسميًا عَنّْ قضية المنشطات.

وكان المركز السعودي للتحكيم الرياضي أعلن فِيْ وقت سابق رفع عقوبة الولادة بعد قرار تعليقها “18 شهرا”. لأنه اتهم بتناول المنشطات المحظورة.

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وبعد رفع العقوبة رسميًا، انتقل النجم الدولي إلَّى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بعد انتهاء عقده مع الاتحاد.

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واعترف الظفِيْري، فِيْ تصريحات متلفزة، بخيبة أمل شديدة، وشعر أن عملية الولادة انتهت، بعد قرار عزله من لجنة المنشطات لأنها المرة الثانية.

وأشار وكيل المولد إلَّى أنه حاول التمسك ببعضها البعض. لمساعدة اللاعب، والعمل بمثابة شمعة تنير طريقهم.

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وأضاف “اتصلت بمحامين دوليين أكدوا ثقتهم ببراءة نجم الشباب الحالي، لأنه تناول المادة المنشطة قسراً، بعد تعرضه لأزمة صحية”.

وكشف جراح الظفِيْري أن المحامين الدوليين الذين تم تعيينهم للدفاع عَنّْ فهد المولد عملوا معه بشكل يومي، اعتبارًا من 28 مارس، حتى رفع العقوبة رسميًا.

وأخيراً، أعرب الظفِيْري عَنّْ صدمته بإدارة نادي الاتحاد ؛ وقال “تم التخلي عَنّْ ابنك فهد المولد أثناء إيقافه وحتى بعد قرار مركز التحكيم الرياضي”.