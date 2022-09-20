تدريبات الفتح.. غياب الرباعي الدولي وتأهِيْل السعيد فِيْ “التوقف”

استأنف الفريق الكروي الأول لنادي الفتح، الليلة، “الثلاثاء”، تدريباته الجماعية على ملعب النادي الاحتياطي بالأحساء، بعد انتهاء الإجازة التي منحها المدرب اليوناني دونيس للاعبين لمدة 4 أيام. .

وقرر دونيس منح اللاعبين 4 أيام إجازة ؛ وفِيْ إطار فترة التوقف الدولي، سيكون المنتخب السعودي فِيْ معسكر فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، حتى 27 سبتمبر الجاري، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج التحضيري لمشاركة الأخضر فِيْ مونديال قطر 2022.

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وخضع مدرب الفتح لتدريبات بدنية وتكتيكية مكثفة، بدأت بالجري فِيْ جميع أنحاء الملعب، مرورا بالحواجز والأقماع باستخدام الكرة.

فِيْ الجانب التكتيكي، تم توزيع اللاعبين على ثلثي الملعب، حيث تم إجراء مناورة فنية، مع التركيز على دقة الإرسال والاستقبال فِيْ مناطق اللمس المختلفة.

ولم يشارك الرباعي الدولي “البيروفِيْ كريستيان كويفا، البيروفِيْ أليكس فاليرا، الجزائري سفِيْان بندابكي، فراس البريكان” فِيْ تدريب الفتح. فِيْ ظل ارتباطه بالمشاركة الدولية مع منتخباته الوطنية، بينما تغيب الحارس السويدي رينيه جاكوب عَنّْ التدريبات ؛ بعد أن كان مريضا.

من جهته، واصل اللاعب محمد السعيد برنامج التأهِيْل مع الطاقم الطبي للفريق، من أجل التعافِيْ من الإصابة والعودة إلَّى التدريبات.

ويستعد نادي الفاتح لمواجهة أبها يوم 2 أكتوبر الجاري فِيْ مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشان بالسعودية.

يحتل الفاتح المركز الحادي عشر فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، برصيد 3 نقاط من 4 مباريات، حيث بدأ مشواره فِيْ موسم 2022-2023، وخسر أمام التعاون (0-2)، ثم فاز على البطين (5). -0)، ثم خسر أمام الهلال (0-1) والطي (0-1) فِيْ الأيام الأربعة الأولى من المسابقة.

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