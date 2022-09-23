تدريبات الهلال| الشهري يطير إلَّى فنلندا.. وجانج يقترب من العودة

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباته الجماعية، تمهِيْدًا لاستئناف مباريات الفريق ضمن دوري روشان السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023.

يستعد الهلال لمواجهة نظيره التعاون، يوم الأحد 2 أكتوبر 2022، فِيْ الجولة الخامسة من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

بدأ التدريب بتمارين اللياقة البدنية، ثم طبق الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال سلسلة من الجمل الفنية والتكتيكية.

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وفِيْ السياق ذاته، خضع المدافع الكوري الجنوبي، جانغ هِيْون سو، أول فريق كرة قدم بالنادي، لتدريبات بدنية تضمنت عدة تمارين بالكرة.

واختتم الفريق تدريبات اليوم بمناورة عبر الملعب، حيث قسم دياز اللاعبين إلَّى مجموعتين.

يتواجد اللاعب صالح الشهري فِيْ فنلندا لإجراء الفحوصات الطبية ومتابعة التقدم فِيْ برنامجه العلاجي والتأهِيْلي.

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