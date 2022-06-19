تدريبات على الأدب للصف الثالث الثانوى 2022 في 8 ورقات

يعتبر الأدب من الفروع المهمة للغة العربية لطلبة الثانوية العامة ، ويعتبر من الأسئلة المضمونة في الامتحان والمباشر ، حيث أن معظم أحداثه تاريخية مما يسهل الأمر.

ينشر موقع Shababeek.com لطلاب الثانوية تمارين على فرع الأدب في امتحان اللغة العربية ، وذلك لتسهيل حصول الطلاب على 80 علامة كاملة في امتحان اللغة العربية 2022.

تمارين الأدب للمرحلة الثانوية 2022

جاءت التدريبات بنظام من الأسئلة التي سيطرحها الامتحان نهاية العام مع الإجابات عليها ، وإليكم طريقة عرض التمارين:

من أهم ملامح المدرسة الكلاسيكية للنهضة والقيامة؟

التزم بالوزن القياسي والقافية

تأكد من أن تبدأ من بداية القصيدة

استخدام الكلمات التقليدية والتأثر بالقرآن الكريم

مخاطبة الصحابة أو التحدث مع الصحابة

السمات المشتركة في المدرسة الرومانسية

الالتزام بوحدة العضوية الفنية

رسم صور الكلية

خبرة ذاتية

الحزن والتشاؤم

التأمل في الكون

مناجاة الطبيعة

الصدق في التعبير

حرارة العاطفة

تحديد السمة التي يشير إليها المنزلان من خصائص مدرسة الديوان؟

لبست رداء الدهر اثنين وعشرين حج يا شوقي لخلع البردى

ترك الدنيا ، ومن لا يجد فيها رغبة في الرجاء يبررها الزهد

الجواب: وضوح الجانب الفكري في شعرهم مما جعل العقلية والشعرية تهيمن على شعره.

المطران يأخذ على الشعراء الذين سبقوه؟

التخلي عن مشاعرهم

الاهتمام بالمجاملات والمناسبات ، وعدم الالتفات إلى الوحدة الفنية

القصيدة التي عندهم مبعثرة وليس لها ترتيب

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