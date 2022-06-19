تدريبات لغة عربية للثانوية العامة 3500 سؤال لن يخرج عنها الامتحان

اللغة العربية للمرحلة الثانوية هي المادة الحاصلة على أعلى عدد من الدرجات بين المواد الأخرى ، حيث يحصل الطالب الذي يجتاز الامتحان بشكل كامل وصحيح على 80 درجة.

كل عام ، تعتبر اللغة العربية هي المادة الأولى للامتحانات ، مما يمنح ثقة كبيرة بالنفس في باقي المواد إذا نجحت فيها جيدًا.

يقدم موقع Shababeek.com لجميع طلاب المدارس الثانوية ، وجميع الأشخاص ، أكثر من 3500 سؤال باللغة العربية ، والتي لن تترك اختبار نهاية العام.

أسئلة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي

في هذا الملف ، تم تقديم أكثر من 3500 سؤال باللغة العربية ، وجميع الفروع ، وجاءت على النحو التالي:

1. صور رسم الهمزة في بداية الكلمة

2. ترسم حَمزة القَتْع فوق الألف إذا كانت حركتها

3. الفعل الذي يبدأ بالهمزة والذي ينقطع الهمزات في الآتي هو

4. نستخرج الزيت من الصحراء ويحلني مكاننا

5. وإن اتجهوا إلى السلام فتميل إليه. الهمزة في الأجنحة تصلي لأنها كذلك

6. تمرن أو … جسمك

7. جملة واحدة مما يلي صحيحة

8. لا تكن في عجلة من امرنا. العجلة من الشيطان

9. يستعير الطالب الكتاب من المكتبة

10. السر يكمن في أنهم ارتقوا فوق ضعف المخلوق ، اسم مفعول به الفعل

11. تشهد مصر الآن نهضة شاملة جديرة بالثناء بآثارها ، اسم التأثير ….

12. ليس أمام البلدان خيار سوى الحفاظ على قدراتها الطبيعية ، وهو اسم مفعول به لفعل ليس ثلاثيًا