تدريب بنك مصر.. التفاصيل وشروط التقدم

شروط التقديم على تدريب بنك مصر

تصدرت كلمة “تدريب بنك مصر” مصطلحات البحث على محرك البحث العالمي “جوجل” ووسائل التواصل الاجتماعي.

زادت عمليات البحث عَنّْ تدريب بنك مصر مع نهاية العام الدراسي التعليمي، حيث ازدادت رغبة الطلاب فِيْ البحث عَنّْ فرص تدريبية للاستعداد لسوق العمل بعد التخرج من المدرسة.

يقدم بنك مصر التدريب لطلبة الجامعات فِيْ مصر، ويريد الطلاب والخريجون فرص عمل للعمل فِيْ القطاع المصرفِيْ لما يتمتع به من مزايا ورواتب ومكافآت مجزية على عكس المكانة الاجتماعية.

ومن وسائل الحصول على فرصة عمل داخل القطاع المصرفِيْ التدريب الصيفِيْ داخل البنوك خلال مراحل الدراسة الجامعية ومنها تدريب بنك مصر الذي يقدم خلال فترة الصيف، كَمْا تقدمه العديد من البنوك فِيْ القطاع المصرفِيْ فِيْ مصر.

نستعرض فِيْ هذا التقرير تفاصيل التقديم لتدريب طلاب بنك مصر المتاح خلال فترة الإجازة والمؤهلات الأكاديمية المطلوبة.

طرق الالتحاق بتدريب بنك مصر

يتقدم الطلاب للتدريب من خلال موقع بنك مصر الإلكتروني “Training Banque Misr” من خلال الرَابِطْ التالي

المؤهلات المطلوبة لتدريب بنك مصر

وفر الموقع الرسمي لتدريب بنك مصر فرصا لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكليات الحقوق، وكليات الهندسة، وكليات الحاسبات والمعلومات، وكليات التجارة، وتخصصات المالية والمحاسبة والموارد البشرية والعلاقات الدولية. والتجارة الخارجية وإدارة البنوك.

شروط تدريب بنك مصر هذا العام

حدد الموقع الرسمي لبنك مصر طريقة تدريب بنك مصر وفق عدد من الشروط للانضمام إلَّى تدريب بنك مصر فِيْ فترة صيف 2022، من أهمها

أن يكون الطالب مسجلاً فِيْ إحدى الكليات المذكورة أعلاه. يجب أن يكون الطالب فِيْ أحد الفرق الأكاديمية من الأول إلَّى الرابع ألا يكون الطالب راسبًا فِيْ أي من المواد الأكاديمية للعام الحالي للتفوق فِيْ الدراسات

المستندات المطلوبة للانضمام إلَّى تدريب بنك مصر

حدد موقع بنك مصر الإلكتروني عددًا من الأوراق والمستندات للحصول على تدريب بنك مصر، على النحو التالي

صورة شخصية سارية المفعول البطاقة الجامعية التي التحق بها أي دليل على قيد أن الطالب طالب جامعي

يتكرر تدريب بنك مصر بشكل دوري كل عام، ويشارك فِيْه طلاب الجامعات المتميزون المستوفون للشروط، كجزء من المسؤولية الاجتماعية للبنوك الحكومية بشكل عام.