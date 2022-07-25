تدريب جديد.. لوبو يستخدم “كرات التنس” في مران حراس الأهلي

استخدم الحارس البرتغالي إدوارد لوبو، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، كرات التنس في التدريبات يوم الإثنين.

استخدم لوبو مضرب التنس والكرات في تدريبات حراس مرمى الأهلي، يوم الاثنين، استعدادًا لمباراة مصر المقاصة.

استخدام كرات “التنس” في تدريب الأهلي

استخدم سواريز كرات التنس في التدريبات بالنادي الأهلي، قبل مواجهة بيراميدز في الدوري.

لماذا تستخدم كرات التنس في تدريب كرة القدم

تستخدم كرات التنس في تدريب كرة القدم، لتدريب اللاعبين على التوصيل والحصول على الدقة.

بالإضافة إلى التمرير والإمساك بالكرة، فإن سرعة رد فعل اللاعب.

تعمل كرات التنس على تحسين مهارات اللاعب وتستخدم في تدريب حراس المرمى لزيادة رد الفعل والوصول إلى المستوى المثالي من المناورة.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره المصري المقاصة، في اليوم السابع والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وتقام المباراة الأربعاء المقبل الساعة 2100 بتوقيت القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 51 نقطة.