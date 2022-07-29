تدريس “مادة النادي الأهلي” في مناهج الجامعات الأوروبية

بقلم – نيرة سعيد

نشرت الرابطة الإسبانية في مصر بيانا بعنوان “موضوع النادي الأهلي في مناهج الجامعات الأوروبية” وهو العنوان الذي اختارته الجامعة لتدريس المادة.

وكان المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي، قد تواجد في إسبانيا في الأيام الأخيرة للمشاركة في درجة الماجستير في الإدارة الرياضية بمقر لاليجا بمدريد. هو المعلم العربي والأفريقي الوحيد الحاصل على درجة الماجستير.

يوضح البيان “يركز برنامج LaLiga MBA على إعداد الأشخاص الذين يرغبون في قيادة التغيير في صناعة الرياضة والترفيه، من خلال مشاركة كبار المتخصصين في صناعة الرياضة في جميع أنحاء العالم كأساتذة في FIFA والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي. الدوري الاميركي للمحترفين لكرة القدم “.

ناقش العرض التجربة الرائدة والأنجح للنادي الأهلي في قطاع الرياضة المصري والشرق الأوسط، بالإضافة إلى شرح تاريخ وقيم وثوابت وحجم جماهير النادي وهو الأكبر في المنطقة. وكذلك عدد بطولاته المحلية والقارية والهيكل الإداري ومكانته التسويقية المتنامية وحجم ميزانية النادي، وكذلك تزايد عدد المتابعين والزيارات على الموقع والحسابات الرسمية وتصنيفه العالمي بين أكثر من 10 نوادي تتبع حول العالم.

وختم “في نهاية العرض أشاد جميع الحضور بالإنجازات المشرفة والنجاحات التي سمعوها سواء كانت رياضة مصرية عامة أو النادي الأهلي تضاهي الأندية الأوروبية والعالمية الكبيرة. من بين المتدربين ولكن من بعيد خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد “.

قال خوسيه مويا، مدير مدرسة لاليجا للأعمال “شراكتنا مع النادي الأهلي تضيف عقلية دولية جديدة لعالم كرة القدم، والهدف من هذا البرنامج هو المساعدة في إضفاء الطابع الاحترافي على صناعة الرياضة على مستوى العالم”.