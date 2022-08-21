تدشين التمرين التعبوي استجابة 9 غدًا في جازان

يستضيف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالإنابة، غدًا، حفل إطلاق التمرين التكتيكي (استجابة 9) الذي ينظمه المركز الوطني لرصد الامتثال البيئي بالشراكة مع البحرية. شركة الخدمات البيئية “سيل” بمنطقة جازان.

دعم العمل البيئي

وأكد المدير التنفيذي للمركز الوطني لرصد الامتثال البيئي المهندس علي بن سعيد الغامدي أن رعاية سموه للتمرين تعكس الاهتمام والدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة وقيمة العمل الجاد في البيئة. في لحظة رؤية. والقيمة الإستراتيجية الكبرى للبحر الأحمر، مبيناً جهود المملكة المتواصلة للمحافظة عليه، موضحاً أن التمرين يشمل تنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث النفطي البحري في منطقة جازان، بمشاركة قيادات من دولة الإمارات العربية المتحدة. أكثر من 40 منظمة تمثل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات الصلة بهذا الإصدار من التمرين.

الحفاظ على البيئة البحرية

وأشار الغامدي إلى أهمية الحفاظ على البيئة البحرية من خلال زيادة الاستعداد للسيطرة على أي ملوثات، حرصاً على استدامة البيئة وتأثير ذلك الإيجابي على انسياب حركة الملاحة والحركة التجارية للسلع والبضائع. ولتجنب أي تأثير سلبي على حياة الإنسان وثروة البيئة البحرية بشكل عام مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق العالمية ويضمن كفاءة الإمدادات المهمة لاحتياجات الإنسان، مشيراً إلى أن البحر الأحمر يضم حركة بحرية. من بين أعلى المعدلات في العالم، الأمر الذي يتطلب اهتمامًا بيئيًا نوعيًا لضمان استدامة البيئات المائية وثروتها البيئية، موضحًا أن المركز الوطني للرقابة على الامتثال البيئي – بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة – يواصل أعماله التأهيلية لكوادر وطنية متميزة. في هذا المجال في الارتباط ج مع الجهات ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة البحرية وغيرها وفق برامج بيئية منهجية على طول البحر الأحمر.

التنوع البحري والبيئي

من جهته كشف المدير التنفيذي لشركة الأعمال البحرية والخدمات البيئية المهندس زياد الشيحة أن المملكة غنية بالمناطق الشاسعة وبيئة بحرية نوعية على طول سواحلها مما يتطلب الحرص على رفع النزعة للوصول إليها. الاعلى. مستويات الجاهزية والجاهزية للتعامل مع أي تلوث بحري في مياه المملكة وفق الخطة الوطنية لمكافحة التلوث النفطي وخطط وآليات تنفيذ التدريبات التكتيكية والجاهزية الكاملة في مياه البحر الأحمر والخليج العربي، والاستفادة من القدرات المادية والبشرية لأبناء وبنات المملكة الذين يدعمون نجاح هذا العمل البيئي النوعي ويحققون الكفاءة والجودة المطلوبة.

وأوضح أن سيل قد بدأت فعليا في تولي هذه المهام بعد الاستفادة من المساعدة والمشاركة في التدريبات التعبوية الثمانية السابقة التي نظمها المركز الوطني للامتثال البيئي والتي ستسهم في تحقيق الفائدة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية ونقل الخبرات. والمعرفة. بين الختم وجميع الأطراف المشاركة.