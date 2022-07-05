تدشين الحافلات الكهربائية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي

افتتح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة الحافلات الكهربائية لشركة العمد السعودية لخدمات المطارات والنقل المساند (ساس) وهي صديقة للبيئة ومدعومة بالكامل بالطاقة الكهربائية لنقل الركاب.

مزايا الحافلات الجديدة

يحتوي الجزء الداخلي من الحافلة على 3 شاشات عرض داخل مقصورة الركاب و 4 شاشات للسائقين توضح كافة تفاصيل الرحلة، بالإضافة إلى زيادة عدد الركاب إلى حوالي 110 ركاب، بالإضافة إلى تجهيز كل حافلة بـ 14 محيطًا وكاميرات داخلية. لتسجيل وتوثيق كافة المعلومات والحقائق داخل الحافلة، حيث تتمتع الحافلات بأعلى المعايير لضمان سلامة الركاب في المطارات، بالإضافة إلى نظام تكييف متطور وعالي الكفاءة، ومنطقة مخصصة لذوي الإعاقة توفر لهم سمة النقل الآمن بالسيارات.

الحفاظ على البيئة

تتميز الحافلات الكهربائية بكونها هادئة للغاية وتحترم البيئة، ولا تنبعث منها أي نوع من الملوثات وخاصة انبعاثات الكربون. 3 ساعات كحد أقصى، ونظام هيدروليك كامل لتسهيل القيادة وصعود الركاب ونزولهم. .

استراتيجية قطاع الطيران

يعد إطلاق خدمة الحافلات الكهربائية جزءًا من استراتيجية قطاع الطيران المدني لتعزيز الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة والمباني الخضراء، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.