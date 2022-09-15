تدشين الشعار الرسمي الجديد لدولة قطر بالفيديو، أعلن وزير الداخلية الأماراتي خالد بن خليفة الساعات الماضية عن تدشين الشعار الرسمي الجديد لدولة قطر، والذي وذلك تماشيا مع الإنجازات التنموية الشاملة، حيث اوضح من خلال فيديو له بأن الشعار الرسمي الجديد يحمل العديد من الأهداف ومن أبرزها تعزيز وترسيخ الهوية لدولة قطر مما يهتم الكثير للتعرف على الشعار الرسمي الجديد لدولة قطر.

تدشين الشعار الرسمي الجديد لدولة قطر

حسب ما ورد من قبل الدكتور محمد نويمي عبر تغريدة له في صباح يوم الخميس الخامس عشر من شهر سبتمبر على تدشين الشعار الرسمي الجديد لدولة قطر برعاية وحضور رئيس وزراء الداخلية حيث أوضح بأن الشعار يبين العديد من الأهداف وهي ترسيخ الهوية المؤسسية لدولة قطر محليا وإقليميا ودوليا، كما وأوضح فيديو خاص برحلة الشعار الوطني، الذي يمر في مرحلتين والذي يسهم ماضينا إسهاماً كبيرا .

فيديو تدشين الشعار الرسمي الجديد لدولة قطر

نشر د. محمد نويمي الهاجري عبر حسابة الرسمي قبل قليل عن فيديو تدشين الشعار الرسمي الجديد لدولة قطر كما ويوضح رحلة الشعار الوطني لدولة قطر: “يسهم ماضينا إسهاماً كبيرا في تشكيل حاضرنا. رحلة الشعار الوطني لدولة قطر شهادة في الحفاظ على تراثنا، ورحلة ممتدة نحو التطور والمستقبل.”

فيديو الشرق خلال تدشين "الشعار الجديد لدولة قطر" pic.twitter.com/GXloCEryNS — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) September 15, 2022

تصميم الشعار الرسمي الجديد لدولة قطر

يحمل الشعار الرسمي الجديد لدولة قطر تصميم جديد يرسخ هوية دولة قطر العربية، حيث يأتي ترس دائري اصفر يحوي سيفين عربيين كما ويحبط بها أمواج زرقاء تعلوها سفينة تقليدية وجزيرة مع نخلتين، كما ويتم تنزيل بعض الصور الشعار الرسمي الجديد لدولة قطر والذي يهدف الى تنظيم العمليات الاتصالية بهوية بصرية موحدة.

نشر الفترة الأخيرة فيديو تدشين الشعار الرسمي الجديد لدولة قطر والذي يرمز على هوية دولة قطر، كما وتم التوضيح بأن الشعار يهدف الى تنظيم العمليات الاتصالية بهوية بصرية موحدة.