تدشين حملة زمزم للمرابطين بالحد الجنوبي تقديرًا لتضحياتهم

أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس حملة زمزم لجنودنا المتمركزين على الحدود الجنوبية، تعبيراً عن الولاء والمحبة تجاه تضحياتهم الجسيمة. دفاعا عن وطننا المبارك الذي يحتضن أطرى المقدسات وقبلة المسلمين وبيت القلوب.

وشدد على أن هذه الحملة تأتي تقديرا لجهود جنودنا في الدفاع عن الوطن، وتهدف إلى تعزيز وتأكيد مكانة البارزين في حدود وحدود هذا الوطن المبارك، فضلا عن إبراز جهد الدولة المباركة. حالة. -حفظها الله- في حماية الوطن وأمنه ورعاية المواطن وأمنه.