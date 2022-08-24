تدشين مشاريع تعليمية بنيت بنظام البناء الحديث في جدة

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة بالإنابة، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، سلسلة من المشاريع التعليمية بنظام. بناية حديثة بجدة.

نظام بناء حديث داخل الطريق السريع

وأكد وزير التربية والتعليم أن هذه الأعمال التربوية قد اكتملت بنظام البناء الحديث ضمن المسار السريع كمرحلة أولى في زمن قياسي لم يتجاوز الخمسين يومًا، في ظل توجيهات الحكيم -حبيب الله- و. دعمه السخي للتعليم في جميع أنحاء المملكة، واستمرار الرعاية والمتابعة من قبل صاحب السمو مستشار خادم الحرمين الشريفين، وأمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة. المنطقة، ودعم محافظة جدة، وتكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص ذات الصلة بالمحافظة مع جهود الوزارة.

وأشار سعادته إلى أن هذه المشاريع تم تنفيذها وفق أحدث التصاميم المعمارية التي توفر بيئة تعليمية آمنة وجذابة لموظفي المدرسة، مشيداً بالإنجازات وتمثل قصة نجاح في سرعة الاستجابة ومعالجة الآثار. مشروع تعليمي. لإزالة وتطوير العشوائيات بجدة.

خطة متكاملة لمعالجة الآثار

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم وضعت خطة شاملة للتعامل مع الآثار الناتجة عن مشروع الإزالة، تقوم على التكامل والتعاون بين جميع القطاعات الحكومية، والجهد المستمر لتوفير البدائل المناسبة، وبسرعة، قبل بدء المشروع. العام الدراسي الجديد، بحيث لا تتوقف العملية التعليمية لطلاب هذه المدارس عند الحضور في موقع الدراسة.

وأوضح الدكتور حمد آل الشيخ أن خطة الوزارة تشمل 71 مشروعًا مدرسيًا بسعة إجمالية قرابة 50 ألف طالب، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 25 مشروعًا، من بينها 272 فصلاً دراسيًا، في مدارس مختلفة في أحياء ذات كثافة سكانية عالية. بسعة تزيد عن 8،160 طالبًا، بالإضافة إلى تنفيذ 10 مشاريع أخرى سريعة تشمل 282 فصلاً دراسيًا بسعة 8،460 طالبًا، سيتم استخدامها جميعًا في بداية العام الدراسي الجديد 1444 هـ.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ 36 مشروعًا مدرسيًا بمرافقها، منها 1080 فصلاً دراسيًا، بسعة 32400 طالبًا، سيتم استخدامها في بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، و مدة الإنجاز حوالي 4 أشهر بالإضافة إلى المشاريع التعليمية القادمة حسب الجداول المعتمدة.

احذروا قطاع التعليم.

وأعرب وزير التربية والتعليم عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة – وفقهم الله – على اهتمام القطاع التعليمي ورعايته السخية، والتوجيه الصحيح والدعم السخي اللامحدود، شاكراً وامتناناً لسمو خادم الحرمين الشريفين. مستشار. للحرمين الشريفين، وأمير منطقة مكة المكرمة، وسمو النائب المحترم، وسمو أمير محافظة جدة، وأصحاب السعادة وقادة القطاعات الحكومية بالمنطقة، وجميع الشركاء من القطاع الخاص. في هذا الإنجاز. لحماستك لتحقيق هذا الإنجاز، والتكيف مع كل التحديات التي واجهها تنفيذ هذه المشاريع.

بعد ذلك، كرم أمير منطقة مكة المكرمة بالوكالة شركاء من القطاع الخاص ووكالات الدعم والمساندة.

الجدير بالذكر أن المشاريع تم تنفيذها بمساعدة مؤسسات المقاولات السعودية وإدارة شركة تطوير المباني TBC، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

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